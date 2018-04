Eksperter giver her tip til, hvad I kan gøre for at passe på skilsmissebarnet, når I planlægger sommerferie.

København. Sommerferie er noget, mange børn glæder sig til og taler om i skole allerede nu.

Men hvis mor og far er skilt og taler dårligt sammen, kan sommerferien - og tiden op til - blive noget værre rod.

Derfor gælder det om at koordinere allerede nu, fortæller eksperter.

Her er nogle af de emner, I med fordel kan gøre og tale om:

1) Planlæg i god tid

Som det første bør I være ude i god tid, opfordrer Bente Boserup, der er seniorrådgiver i Børns Vilkår. På den måde er I mindst muligt pressede og kan måske bedre sluge nogle kameler undervejs.

- Og man kan bedre finde ud af at snakke ordentligt sammen og tage hensyn til barnet, siger hun.

De rene linjer gør også, at barnet ved, hvad der skal ske - og kan glæde sig, siger seniorrådgiveren.

- For der er skilsmissebørn, som helt op til sommerferien ikke ved, hvad de skal, fordi mor og far ikke kan blive enige. Og det er rigtigt ubehageligt for dem.

Forældrene skal heller ikke lade det være op til børnene at vælge, hvem de vil holde ferie med, siger børnepsykolog Lene Stephensen, der er forfatter til "Skilsmissens ABC".

- Det er noget, forældrene skal snakke sammen om i første omgang. For børnene skal ikke komme i loyalitetskonflikt. Og børnene skal ikke høre forældrene skændes om det, siger hun.

2) Sæt barnets behov før dine egne

Når I planlægger de overordnede rammer for ferien, er det også vigtigt, at I sætter barnets behov øverst.

For det kan let drukne i tovtrækkeri om, hvad man selv synes, man har ret til - eller hvem der kan holde den fedeste ferie.

Og som Lene Stephensen siger:

- Når forældrene taler om, hvor længe de skal have børnene i ferien, så taler de ofte ud fra, at de ikke kan undvære børnene så længe.

Så sæt dig i barnets sted, og planlæg ferien ud fra barnets behov og ikke dine egne, opfordrer begge.

Her kan det også være vigtigt med pauser. Så barnet ikke kun har et stramt program gennem hele ferien, siger Bente Boserup.

3) Spørg, hvad barnet vil

Når I som forældre har aftalt de ydre rammer, skal I huske også at spørge barnet, hvad det har lyst til og brug for, siger Bente Boserup.

For det kan igen let drukne i fars og mors behov.

- Så spørg barnet: Hvis du ikke skulle tage hensyn til mor og far, hvad vil du så rigtigt gerne i sommerferien, siger Bente Boserup.

Lene Stephensen bakker op og siger, at det bliver særligt vigtigt, hvis der er sammenbragte børn.

For mens de små børn vil i vandland, vil de store børn måske helst være hjemme med vennerne, forklarer Lene Stephensen.

Så det skal man også huske at lytte til, siger børnepsykologen.

Det kan også være en idé at indlægge lidt alenetid, hvor barnet får lov til at have sin forælder for sig selv.

- Børn elsker at være alene med en forælder, siger Lene Stephensen.

- Og ferien er på syv uger. Så lad der være råd til, at man indlægger lidt alenetid.

