Det gælder om at afstemme forventninger inden festen og finde storsindet frem på dagen, siger ekspert.

København. Konfirmationen skulle gerne være en festdag, men i skilsmissefamilier kan det kaste en skygge over dagen, når mor og far ryger i totterne på hinanden.

Og hos Børnetelefonen oplever de, at skilsmissebørn helt ned til 12 år gruer for, hvordan forældrene skal enes til konfirmationen, fortæller Bente Boserup, der er seniorrådgiver hos Børns Vilkår.

Også hos Statsforvaltningen oplever de, at børn er meget kede af, at deres konfirmation kan give anledning til konflikter i familien.

Derfor kan det være en fordel, hvis I har afklaret nogle ting inden selve dagen.

1) Husk at lytte til barnets ønsker

Det første råd er ganske simpelt, at I skal huske at lytte til barnets ønsker og forventninger, forklarer Bente Boserup.

Det kan man nemlig let miste blikket for, hvis man som skilsmisseforældre har travlt med at gå på listefødder over for hinanden.

- Så barnet ikke bliver skubbet til side af den her opmærksomhed på, at nu skal mor og far kunne finde ud af det, siger Bente Boserup.

Statsforvaltningen understreger også, at barnet typisk har tænkt på konfirmationen flere år, før den finder sted. Så husk at tilgodese barnets ønsker om muligt.

2) Gaver

Det er også fint at tage en gavesnak inden dagen, siger Bente Boserup.

Hvis forældrene kan enes om at give noget fælles, så gør det, opfordrer Børns Vilkår.

- For der er ingen tvivl om, at barnet bliver rigtigt glad, hvis mor og far har købt en gave sammen, siger Bente Boserup.

Men lad være, hvis gavekøbet ender i bittert tovtrækkeri. Så aftal i stedet en økonomisk ramme, og hvad I hver især vil give, siger Bente Boserup.

Den aftale kan I også fortælle videre til resten af familien.

- For det med gaverne bliver pludselig ekstra vigtigt, når det er en skilsmissefamilie. Fordi man kommer til at sammenligne den ene familie med den anden, siger Bente Boserup.

- Så afstem niveau, så det ikke kommer til at se ud, som om at den, der giver de største gaver, er den, der elsker barnet højest. For sådan er det jo ikke.

3) Læg millimeterdemokrati på hylden

Det er også vigtigt, at du lægger dit millimeterdemokrati på hylden, siger Bente Boserup.

Det kunne eksempelvis være tovtrækkeriet om, hvor mange gæster fra hver side, der skal med, og hvem der skal sidde hvor.

- I stedet bør man sige: Hvem har betydning for barnet? Så det ikke drukner i forældres rettigheder og ligeværd, siger Bente Boserup.

Ellers vil barnet lynhurtigt opfange det og tænke mere på forældrenes behov end sine egne, forklarer seniorrådgiveren fra Børns Vilkår.

Ifølge Statsforvaltningen oplever mange skilsmissebørn også, at kontakten til den udvidede familie eksempelvis bedsteforældre, mostre og fætre bliver mindre, hvilket mange børn er kede af.

Så husk, at det er dit ansvar, at barnet har kontakt til familien også på den anden side.

4) Vær storsindet på selve dagen

På selve dagen er det vigtigt, at man finder storsindet frem, siger Bente Boserup. Det gælder både i forhold til gaver, taler og eksens familie.

- For børnene kigger. Og de lægger mærke til, hvis der kommer dårlig stemning, siger hun.

Så kritik og frustrationer må du parkere i garderoben, understreger Bente Boserup.

- For der er kun én konfirmation. Der er ikke nogen næste konfirmation. Så det er en stor dag, hvor de voksne skal gøre sig umage.

Fakta: Konfirmation i skilsmissefamilier

- Husk, at barnet ofte har tænkt på konfirmationen i flere år før. Så tag hensyn til barnets ønsker og forventninger.

- Husk at skelne dine rettigheder fra barnets behov.

- Tag hensyn til begge sider af familien, men mest af alt barnets ønsker.

- Bak hinanden op på selve dagen.

- Både Statsforvaltningen og Børns Vilkår har udvidede skilsmisseguides på deres hjemmesider.

Kilder: Statsforvaltningen, Bente Boserup.

/ritzau fokus/