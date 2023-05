Der er skidt nyt til boligejere med boliger større end det gennemsnitlige.

For ifølge tal fra Boligsiden.dk kan en større bolig til en dyrere pris nemlig blive en udfordring at sælge i øjeblikket.

Det skriver Finans.

»Vi har fået et lille markedsskifte her. Det er de dyre boliger, der lider lige nu, og hvor forskellen på udbudspris og salgspris er størst,« siger administrerende direktør for RealMæglerne Preben Merrild Angelo til mediet.

Og det gælder ikke kun huse – også markedet for ejerlejligheder har problemer med salget af de dyre lejligheder.

Administrerende direktør for RealMæglerne Preben Merrild Angelo forklarer til Finans, at der er blevet bygget forkert, for stort og for dyrt – for det, danskere efterspørger, er mere prisbevidste lejligheder.

Derfor efterlyser han flere mindre ejerlejligheder, da efterspørgslen er på denne type bolig, og de kan sælges til udbudsprisen, skriver Finans.

Selvom det er skidt nyt, når det kommer til salg af større boliger, så var der for nylig godt nyt til køberne – for selvom boligmarkedet er hårdt trængt af de hastigt stigende renter, så er priserne presset ned, så den månedlige ydelse på et huskøb er faldet til samme niveau som sommeren 2022.