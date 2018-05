Har du planer om at skifte styresystem på telefonen, kan du hjælpe dig selv ved at vælge programmer, der virker til begge systemer.

København. Har du længe drømt om at skifte telefon og styresystem, men har ikke kunnet overskue alle ændringerne, der følger med, så er der råd for det.

Det er nemlig slet ikke så uoverskuelig en opgave, som mange af os går og tror. Sådan lyder det fra to mobileksperter.

Den ene er John G. Pedersen, der er chefredaktør på meremobil.dk. Ifølge ham handler et skifte fra Apples iOS-system til Android om, at man giver sig selv god tid.

- Det tager to til tre uger at blive fortrolig med et andet styresystem. Både iOS og Android kan stort set det samme, så det handler om, hvordan man gør det - præcis som at et gear kan sidde forskelligt fra bilmærke til bilmærke, siger John G. Pedersen.

Han bakkes op af Jens Hummelmose, der er skribent hos mobilsiden recordere.dk. Han mener også, at et skifte mellem de to mest populære styresystemer kræver tilvænning.

Ud over det mentale er der også flere tekniske ting, du bør have for øje. Vil du sikre dig en nem overgang, handler det ifølge Jens Hummelmose om, hvilke programmer du bruger.

- Den gyldne regel er - uanset hvad man vælger at skifte til - kun at vælge programmer, der virker til begge platforme. På den måde bliver du ikke bundet, siger han.

Det kan derfor være en fordel at droppe eksempelvis Apples egen skytjeneste som iCloud og i stedet vælge Google Foto eller Dropbox til at opbevare dine billeder. Programmerne kan nemlig bruges på begge platforme.

Til gengæld er der intet problem i at flytte populære apps som Facebook og Instagram, da dataene bliver opbevaret i programmerne.

Dog skal du være opmærksom på, at visse programmer kun laves til eksempelvis iOS.

Mange af de mobilproducenter, som benytter sig af Android, arbejder ifølge Jens Hummelmose også på at gøre det nemmere for brugerne at skifte væk fra Apples iOS-system.

- Samsung har lavet et specialstik, som du sætter ind i din iPhone, og så kan du overføre dataene mellem de to forskellige telefoner. Huawei har også en app til deres P20 Pro-model, som flytter dataene mellem de to platforme, siger han.

Dog skal du være opmærksom på, at der ved denne type tjenester altid vil være data, der ikke kommer med over, lyder det fra John G. Pedersen.

Ifølge ham er der også en økonomisk problemstilling, du skal tage højde for, når du skifter mellem de to selskabers app-butikker, App Store og Google Play.

- Apps skal købes på ny. Alt du for eksempel har betalt for på Apples iOS følger ikke gratis med over, siger John G. Pedersen.

Fakta: Sådan flytter du data mellem styresystemerne

- Vil du flytte billeder og videoer, så brug programmer som Google Fotos eller Dropbox. Dropbox kan også bruges til dokumenter og andre filer.

- Installér appen på din gamle telefon og lad den uploade det hele hertil.

- Installer bagefter appen på din nye telefon og log ind - så har du alle dine billeder og videoer.

- Et notesprogram, som virker på begge platforme, er Evernote. Bruger du det, kan du nemt flytte alle dine noter fra den ene platform til den anden.

Kilder: John G. Pedersen, Jens Hummelmose.

/ritzau fokus/