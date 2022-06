Lyt til artiklen

Så skete det.

Det er endegyldigt slut med negative renter på boliglån. Vi har allerede vinket farvel til de negative renter på F5-lån, F3-lån og F1-lån, og mandag kom turen så til de helt kortforrentede boliglån.

Lånetypen kaldes F-Kort, Flex Kort og Kort Rente og får ny rente hvert halve år.

Renten, der kommer til at gælde fra 1. juli blev fastsat mandag, og er nu også gået i plus, skriver Finans.dk.

Rentestigningen var ventet, men kommer ikke desto mindre til at gøre ondt på boligejerne med de korte flekslån.

De kom fra en rente, der lå lige under nul, og skal nu til at betale en rente i Totalkredit på enten 0,37 procent eller 0,57 procent.

Nye Totalkredit-kreditkunder, der skal have et F-Kort-lån, får en rente på 0,55 procent.

De pågældende boligejere bliver ramt to gange hos Totalkredit.

Det skyldes, at de tidligere har fået den negative rente tilbage i form af et ekstra afdrag. Boligejere med afdragsfrie lån har altså afdraget, da renten var negativ.

Den samlede regning for de boligejere, der får en rente på 0,57 procent, bliver 340 kroner om måneden efter skat pr. afdragsfrie million. Dertil skal lægges et mistet afdrag på 100 kroner om måneden.

Har man et lån på tre millioner kroner, stiger den månedlige ydelse altså med godt og vel 1.000 kroner, mens afdraget på afdragsfri lån er en saga blot.

Renten på F-Kort-lån har ikke været højere, siden låntypen kom på markedet i 2014, og ifølge Finans.dk kan boligejerne med de helt korte flekslån se frem til yderligere renteforhøjelser i år og næste år.

Renten på de korte flekslån følger nemlig renten i Den Europæiske Centralbank, ECB.

Centralbankchef Christine Legarde har for nylig varslet, at ECB vil hæve renten for at tæmme den løbske inflation i euroområdet.