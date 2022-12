Lyt til artiklen

Bilsalget bløder og snart kan det blive værre.

For salget af nye biler er ikke gået amok. I november dykkede salget 12,2 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Det skriver Finans, der samtidig skriver, at afgiften på plug-in-hybridbiler, vil fra årsskiftet blive ramt af en stigning i registreringsafgiften, som går fra 50 procent til 55 procent.

Men selvom prognoser tyder på et 2023 med færre biler, der bliver langet over disken, så er der stadig julehumør hos De Danske Bilimportører.

Her er meldingen, at udsigten til netop afgiftsstigninger på eldrevne biler kommer til at få salget i gang i december, der salgsmæssigt er en vigtig måned for landets nybilsforhandlere.

»Danskerne er meget følsomme overfor prisstigninger, og vi forventer, at der vil være øget aktivitet hos bilforhandlerne her i december, så man undgår en afgiftsstigning, der for flere bilmodeller kan være over 10.000 kroner,« siger administrerende direktør Mads Rørvig i en kommentar til salgstallene.

»Det er ikke overraskende, at der stadig er spor af forsyningsproblemerne i novembers bilsalg, men det er positivt, at det nu bliver bedre,« siger Mads Rørvig.

Ud over at plug-in-hybridbiler fra årsskiftet bliver ramt af afgiftsændringer, vil især dyre elbiler også blive ramt.