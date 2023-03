Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var et opsigtsvækkende besøg af Fødevarestyrelsen, der udløste den lavine af hændelser, som gav dødsstødet til konkursramte Skare Meat Packers.

Og nu er der udstukket bøder for (nogle af) de forseelser, som kontrollanterne slog ned på hos slagterikoncernen tilbage i december.

Ifølge Jv.dk har det resulteret i en regning på i alt 30.000 kroner. Det oplyser kuratelet bag konkursboet.

Bøder på henholdsvis 10.000 kroner og 20.000 kroner er uddelt for …:

… at kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen i første omgang ikke blevet lukket ind.

… at en mængde af italiensk kød var fejlmærket som værende fra Tyskland.

Det tredje forhold, som reelt fik mest omtale efterfølgende – at der blev fundet 250 ton gammelt kød uden sporbarhed, hvoraf noget var helt tilbage fra 2010 – har ikke udløst en bøde eller anden konsekvens.

Endnu.

»Forholdet vedrørende manglende sporbarhed omhandler så store mængder, at vi ikke kan fremsende en standardbøde for det. Derfor vil forholdet blive politianmeldt,« siger Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til Jv.dk.

Det var midt i januar, at sagen om Fødevarestyrelsens besøg kom frem.

Herefter droppede danske supermarkedskæder på stribe samarbejdet med Skare Meat Packers, og det endte med, at selskabet blev begæret konkurs.

Siden har kuratelet forsøgt at sælge virksomhedens mange underselskaber, ejendomme og aktiver i en samlet pakke, men det lykkedes ikke inden fristens udløb i fredags.

Derfor skal alt splittes op og sælges separat, og Danish Crown har eksempelvis allerede købt bygningerne, der har udgjort hovedkontoret i Vejen.

Også den mangeårige ejer bag slagterikoncern, Kurt Skare, er under personlig konkursbehandling.