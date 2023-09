De dårlige historier tårner sig op for Norges p.t. mest omtalte duo.

Der er naturligvis tale om ægteparret Erna Solberg og Sindre Finnes, for skandalen om den tidligere statsminister og hendes mand er langt fra overstået endnu.

Nu viser det sig, at et af de selskaber, Sindre Finnes har haft aktier i, også har samarbejdet med Hells Angels.

Det skriver den norske avis Dagbladet, som han kigget Erna Solbergs investeringslystne mand efter i sømmene.

Selv hævder Finnes, at han blev svindlet.

Sagen om tidligere statsministermands økonomiske dispositioner begyndte for få uger siden, da erhvervsmediet E24 stillede skarpt på omfanget og karakteren af Finnes økonomiske transaktioner.

Mens Erna Solberg havde travlt med at lede landet, sad hendes mand nemlig på hjemmekontoret og købte og solgte aktier.

I alt foretog Sindre Finnes mere end 3.600 køb og salg af aktier, mens Erna Solberg var statsminister.

Det er problematisk, fordi manden havde aktier i flere af de selskaber, som Solberg forhandlede med, og hun har derfor reelt været inhabil i en lang række sager. Det har hun nu selv erkendt.

Derudover er der mistanke om, at Finnes kan have modtaget ulovlig insiderviden via sin kones job.

Den seneste sag om forbindelsen til Hells Angels går tilbage til 2004 og 2005, hvor Finnes investerede 116.000 norske kroner i firmaet Everest Asset Management i Barcelona, som senere flyttede til Schweiz.

Firmaet blev drevet af Erwin Speckert, som i 2012 blev anholdt ved en bus i Canada. Med sig havde han en rygsæk med 4,5 millioner kroner.

Ægteparret Solberg Finnes fotograferet i forbindelse med et G7-topmøde i Hamburg i 2017. (Arkivfoto) Foto: Patrik Stollarz/AFP/Ritzau Scanpix

Forklaringen lød, at han ikke stolede på bankerne og havde brug for pengene til at købe et hus.

Det troede politiet dog ikke på.

De kunne derimod bevise, at Speckert havde hvidvasket pengene, som var blevet tjent på illegal gambling i den canadiske by Ontario. Penge, som ifølge Vancouver Sun, blandt andet blev investeret af en person, som bliver betragtet som en lederskikkelse i den canadiske afdeling af Hells Angels.

Finnes oplyste tirsdag via advokat, at han havde investeret 116.000 norske kroner i selskabet.

»Jeg vil gerne forklare dette: I 2004-2006 blev jeg udsat for investeringssvindel, idet jeg blev narret til at investere 116.000 kroner i en virksomhed, der oprindeligt var baseret i Barcelona, men som til sidst flyttede til Schweiz,« forklarede han og tilføjede:

»Jeg blev, som årene gik, holdt varm og fik at vide, at disse penge voksede, og jeg modtog information, der viste et overskud på investeringen. Jeg foretog ingen yderligere investeringer i virksomheden, men opdagede til sidst, at virksomheden var noteret på det svenske finanstilsyns liste over virksomheder, der beskæftigede sig med investeringssvindel. Jeg forstod så, at jeg havde været udsat for bedrageri.«

Erna Solberg var statsminister i Norge i otte år i perioden 2013 til 2021. Hun er stadig sit parti Høyres kandidat til statsministerposten.