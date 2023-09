Som hovedregel har det de seneste ti år været en bedre ide, at investere i det brede danske aktieindeks, end det har at investere i en dansk fodboldklub.

Men måske er der ved at ske en ændring.

For de seneste fem år har i hvert fald én af de fem børsnoterede danske fodboldaktier slået det danske C25-indeks godt og grundigt, mens to andre har leveret positive afkast. Hvilken aktie der er tale om, vender vi tilbage til.

Og helt overordnet ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, at der er sket et betydeligt skifte på det danske fodboldmarked:

»Der er sket noget de sidste fem år. Erkendelsen af, at man er nødt til at tjene penge, tror jeg faktisk har indfundet sig,« siger Per Hansen.

Læs også: Lau Svenssen: Så stor stigning er der tilbage i C25-aktie

Ifølge Per Hansen kan de danske fodboldklubber gøre det på to måder.

Enten ved at vinde så mange kampe, at de kan kvalificere sig til gruppespillet i Champions League. I økonomens optik er der dog kun en klub i Danmark, F.C. København, der reelt har en størrelse og historik, der kan retfærdiggøre, at det er en del af strategien.

Derfor har klubberne skulle finde en anden måde at tjene penge på:

»Alle de klubber, som ligger med i toppen, har som en meget integreret del af deres forretning, at de skal handle med mennesker. Det er ikke slavehandel, men køb og salg af spillere, som skal sikre det økonomiske fundament, som det hele handler om,« siger Per Hansen og tilføjer, at det selvfølgelig stadig er vigtigt for klubberne at vinde kampe og mesterskaber:

»Men ikke nødvendigvis fordi det er der, at de helt store penge er. Men fordi det giver det udstillingsvindue, som er forudsætningen for, at man kan tjene penge.«

Og han mener, at det ændrede fokus hos fodboldklubberne begynder at vise sig i aktiekurserne:

»Det, du ser i aktiekurserne, er en konsekvens af det. Nu er det ikke længere kun FCK, der sælger spillere. Det er også AGF, FC Midtjylland (som ikke er på børsen, red.) og FC Nordsjælland (som heller ikke er børsnoterede, red.). Og jeg tror, at det der vil brede sig. Det er også fuldstændig det samme, vi ser fra de tyskere, som har købt AaB,« siger Per Hansen.

Læs også: Aktiestrategichef i opråb efter danske aktiers nedtur: Kig også mod atomkraft

Data fra finanstjenesten Bloomberg viser, at det i hvert fald i et tilfælde, har vist sig at være en god forretning at investere i en dansk fodboldklub, de seneste fem år. Således har en investering i AGF over de seneste fem år leveret et samlet afkast på 127,4 pct. de seneste fem år.

Til sammenligning har det danske eliteindeks, C25-indekset, leveret et afkast på 68,6 pct. i samme periode.

Du kan se hvordan det er gået de danske fodboldaktier de seneste fem år her:

Ifølge sportsøkonom og partner samt COO i Deloitte, Jesper Jørgensen, »kan man godt tjene penge på fodbold-aktier«. Man kan også tabe dem:

»Det, der er svært med de her aktier, det er, at der ikke er så meget handel i dem. Og når der handles større positioner i fodboldklubber, så foregår det udenfor markedet. Så afkastet på børsen er nok mere papirafkast mere, end det er nogen, der har tjent store penge og kan sætte dem ind på en bankkonto,« siger han.

Han påpeger, at fokus hos klubberne på køb og salg af spillere har varet i lang tid. Men at det først er de senere år, at man er begyndt at se en kæmpe stor effekt af det, da prisniveauet på spillere er blevet så enorm højt, som det er blevet:

»Prisniveauet på spillere er generelt blevet meget højt, men danske klubber og spillere er ligesom rykket et niveau op, og det nyder klubberne selvfølgelig godt af,« siger Jesper Jørgensen og tilføjer:

»Hvis man for eksempel sammenligner os med Sverige, så vil jeg tro, at en dansk klub vil få flere penge for den samme spiller end en svensk klub. Det skyldes den anerkendelse, som danske klubber og spillere har i udlandet.«

Læs også: Storbank peger på 16 aktier med 'tredobbelt momentum' - og én af dem er dansk

Hvis Jesper Jørgensen skulle kigge på at investere i en større aktiepost i en fodboldaktie, ville han helt overordnet set kigge væk fra, hvordan aktiekursen havde udviklet sig - »fordi de er så følsomme for alt muligt,« siger han.

»Hvis jeg ville købe en større aktiepost i en fodboldklub, så ville jeg gøre det med penge, som jeg tænker skal være med til at drive klubben. Og så ville jeg selvfølgelig se mig godt for og lave den nødvendige due dilligence på det, jeg køber ind i,« siger Jesper Jørgensen og tilføjer:

»Og så vil jeg beholde den og så om 5-10 år måske sælge den til en bedre pris, end jeg gav ved købet.«

Læs også: Se listen: Disse C25-aktier har klaret sig bedst i år

Også Per Hansen påpeger, at man skal være opmærksom, når man kigger på afkastene fra de forskellige fodboldklubber, da nogle af stigningerne kan komme fra meget lave kursniveauer. Han er dog overrasket over, at pengene i fodboldklubberne er blevet så store, som de er i i øjeblikket.

Betyder det her skifte i fodboldklubbernes fokus og de store penge i køb og salg af spillere, at det nu er slut med fortællingen om, at det er en dårlig ide at investere i fodbold?

»Hele forudsætningen for at fodboldmarkedet med køb og salg af spillere eksisterer, det er at rettighedshaverne til at vise kampene, kan blive ved med at tiltrække seere, som vil betale for at se kampene. Og hvis rettighederne fortsætter med at være dyre - uafhængigt af markedsforhold som inflation og konjunkturer - kan det godt være, at det kan ændre noget,« siger Per Hansen og tilføjer:

»Det er bare ikke sikkert, at det er den enkelte klub, som systematisk vil gøre det godt. Og der vil også være masser af udsving, for det er ikke givet, at talentarbejdet hvert år vil producere de her talenter, som man er helt afhængige af. For hvis ikke klubberne sælger for 50 eller 100 mio. kr., så vil du ikke kunne have set, at kurserne har udviklet sig sådan.«

Læs også: Ægtepar har tjent kassen på konkursramt auktionshus

Læs også: Her får eleverne privatøkonomi på skoleskemaet

Dette er oprindeligt en artikel fra Euroinvestor.dk