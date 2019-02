Ifølge boligøkonomerne er boligmarkedet ved at ændre sig fra sælgernes til købernes marked. Det vil sige, at boligerne ligger til salg længere tid, inden de bliver solgt - og for at det sker, skal der ofte et afslag til.

Det betyder, at der er god grobund for at forhandle om prisen, hvilket også er noget Lennart Christensen, direktør hos Købersmægler.dk, kan nikke genkendende til.

- Der er store lokale og regionale forskelle, men generelt har vi set en lille opbremsning af prisstigningerne i København, som definerer boligmarkedet i høj grad. Vi kan også se på vores tal internt, at det er muligt for os at forhandle større prisnedslag nu, end det var tilfældet for et års tid siden, siger han.

Det lykkedes dog også køberne at få forhandlet om priserne på boligerne landet over sidste år: i gennemsnittet blev der lavet et nedslag på 89.395 kroner på alle typer boliger, før de blev solgt. Det viser tal fra Boliga*.

De største gennemsnitlige kontante prisnedslag på ejerlejligheder var at hente i Frederikshavn, hvor der i gennemsnit var 141.861 kroners forskel på den udbudte pris - og hvad ejendommene blev solgt for.

Mens det på husfronten var Frederiksberg i København, hvor der var mest at forhandle om. Her blev priserne på huse nemlig i gennemsnit skåret ned 426.216. kroner.

Men hvordan griber man prisforhandlingerne an, hvis man overvejer at købe en bolig og gerne vil have prisen lidt ned?

Sådan forhandler du om prisen på en bolig

Sæt en målsætning for prisforhandlingen

Hvornår er du klar til at lukke forhandlinger, er der et prisniveau, hvor du er tilfreds? Ifølge Lennart Christensen, er det vigtigt at tænke de her ting igennem, inden man sætter sig ned ved forhandlingsbordet.

- Du skal have en økonomisk målsætning, og den må du gerne skrive ned. Den skal indeholde, hvilken pris du vil forsøge at få boligen til, samt hvor langt du er villig til at strække dig. Har du ikke gjort dig dette klart, kan du komme ud på en glidebane, hvor du ender med at betale væsentligt mere for boligen, end du faktisk i virkeligheden var villig til, siger han til Boliga.

Læg en strategi for prisforhandlingen

Helt generelt er det vigtigt at tænke forhandlingen godt igennem, inden man sidder midt i den. På den måde kan man undgå de værste overraskelser, fortæller Lennart Christensen.

- Som køberrådgivere oplever vi ofte, at vores kunder ikke har overvejet, hvad deres strategi for forhandlingsforløbet skal være. Man bliver nødt til at tænke lidt længere end til der, hvor man afgiver sit bud. Hvad er din plan, hvis du blot får et afslag på dit bud? siger han til Boliga.

- Man bør have en forhandlingsstrategi - og så bør man love sig selv at holde sig til den. Det lyder lettere, end det er, for har man først følelserne med i boligkøbet, så kan man godt risikere at ens strategi og grænser skrider.

Undgå følelsesmæssige konfliktpunkter med sælger

En prisforhandling når længere, hvis man holder en god tone og dermed ikke risikerer at male sig op i et hjørne, som er svært at komme ud af.

- Som boligkøber er det normalt ikke nogen god ide at påpege fejl og ting, du ikke bryder dig om ved sælgers bolig, eller selv ville have gjort anderledes for at forsøge at tale værdien af boligen ned, så du kan købe den med et prisnedslag. Det ender næsten altid i en blindgyde. Det er en konfliktskabende strategi, som du skal være meget varsom med at bruge, siger Lennart Christensen til Boliga.

Skab et godt forhandlingsmiljø

Man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er skabe et godt miljø for forhandlingen og dermed et rum, hvor begge parter er åben overfor bud.

- At skabe et konfliktpræget miljø, hvor man udpeger boligens fejl og mangler, er absolut en af de hyppigste fejl, som boligkøbere begår. I stedet for bør du forsøge at skabe et positivt, respektfuldt og imødekommende forhandlingsmiljø. Det giver næsten altid de bedste resultater, siger Lennart Christensen til Boliga.

Tag ansvar for prisforhandlingen og vær den der styrer processen

Der er større chance for at opnå det ønskede resultat - et nedslag i prisen - hvis man som køber tager ansvaret og styrer forhandlingen fra starten i stedet for at lade sig styre af følelser, understreger Lennart Christensen.

- Man skal huske, at der altid kommer en anden bolig, som man også kan forelske sig i - og at den man kigger på ikke nødvendigvis er "den eneste ene". Men står man midt i en boligkøbsproces, kan det være svært at tænke rationelt på den måde, siger han til Boliga.

- Man kan godt risikere at komme til at opføre sig, som om man er forelsket, hvor der opstår et såkaldt mimisk begær. Når sælger så for eksempel fortæller, at der jo også er andre, der er ved at give bud på ejendommen, så kan man ikke tænke klart og ender med at betale for meget, simpelthen fordi man er bange for, at "en anden" får boligen.

Få eventuelt hjælp fra en upartisk part

Netop fordi et hjem for de fleste er synonym med følelser, kan det være en god mulighed at få hjælp fra en upartisk part.

- Man skal huske, at man ikke nødvendigvis er den bedste forhandler på sit eget boligkøb. Man involverer sig følelsesmæssigt af helt naturlige årsager, men når professionelle rådgiver boligkøbere omkring prisforhandling, har vi ingen følelsesmæssige interesser og kan dermed gå til opgaven med en meget mere nøgtern og rationel tilgang, siger Lennart Christensen fra Købersmægler.dk til Boliga.

Så meget lykkedes det køberne at forhandle priserne ned

Se her

*Boliga har samlet salgspriserne på solgte boliger i 2018 og sammelinget det med ubudspriserne og dermed udregnet den gennemsnitlige nedslagspris på boliger: lejligheder og huse/rækkehuse fordelt på kommuner og landsplan.