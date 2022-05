Hvis du overvejer at købe eller sælge bolig, skal du måske overveje det endnu en gang.

Høj inflation, stigende renter, energipriser på himmelflugt og ikke mindst krigen i Europa kan påvirke boligmarkedet gevaldigt.

»Vi er tæt på at nå de niveauer, vi så før finanskrisen, så det er klart, at det er der, hvor vi kan være mest nervøse for, at vi kan se nogle prisfald på boligmarkedet,« siger Christian Heining Hilligsøe, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, til Finans.

Nye tal fra Finansdanmark viser, at der i april i år sammenlignet med sidste år blev taget færre boliger af markedet end vanligt.

Og det kan være et lille tegn på nedturen, mener Christian Heining Hilligsøe. Men det er ikke kun de færre boliger, der påvirker markedet.

For første gang i 10 år besluttede Danske Banks realkreditkoncern, Realkredit Danmark, at åbne 4 procentlånet. For bare fem måneder siden var den 30-årige rente på 1,5 procent.

»Der er ingen tvivl om, at de markante rentestigninger vil medvirke til en opbremsning på boligmarkedet og en betydelig risiko for faldende boligpriser i løbet af det kommende år eller to,« forklarede Christian Hilligsøe Heinig til Finans, da nyheden om renten kom.

Men på trods af den giftige cocktail af høj inflation, stigende renter, krig og energipriser på himmelflugt lyder meldingen, at interessen for boligkøb er stor.

En undersøgelse fra Home i april har vist, at 15,3 procent af danskerne har planer om at købe bolig det næste halve år.

En stigning fra de 12,7 procent, der i januar 2022 havde planer om at føre boligdrømmene ud i livet.