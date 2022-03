Fra 14. marts åbner Skat op for den længe ventede årsopgørelse, og dermed bliver du klogere på, om du skal have penge tilbage eller ej.

Når du åbner årsopgørelsen, skal du huske at tjekke, om der kan være fejl og glemte fradrag, da der så kan være penge at hente.

Spar Nord og BDO har lavet en tjekliste over nogle af de væsentligste fradrag, du kan trække fra, og som du derfor med fordel kan være særligt opmærksom på i år.

Se listen herunder:

1. Kørselsfradrag

Som en konsekvens af det stigende hjemmearbejde på grund af coronaepidemien stoppede Skattestyrelsen sidste år sin service med automatisk at påføre et kørselsfradrag på årsopgørelsen hos landets pendlere. Derfor skal du selv indtaste dit kørselsfradrag for 2021. Det gælder også, selvom du har indtastet det på forskudsopgørelsen.

Har du sammenlagt over 24 kilometer til arbejde, kan du få 1,90 kroner per kilometer i fradrag for al kørsel mellem 24 og 120 kilometer, hvorefter du kan få 0,95 kroner per kilometer – med undtagelse af yderkommuner, hvor satsen også for de lange strækninger er 1,90 kroner per kilometer.

2. Køb af bolig og omlægning af lån

Hvis du er ny boligejer eller har omlagt dit boliglån, kan du få fradrag for rente og bidrag på realkreditlånet og renteudgiften på boliglånet. Du skal også sørge for at tjekke, om ejendomsværdiskatten stemmer.

3. Håndværkerfradrag og servicefradrag

Har du været i gang med at renovere eller forskønne boligen gennem det seneste år, og har du haft hjælp fra en professionel håndværker, så kan du i flere tilfælde få fradrag for arbejdslønnen.

Du skal også huske at oplyse, hvis du får hjælp til eksempelvis rengøring, børnepasning og havearbejde, da det kan give dig servicefradrag.

Loftet for både håndværker- og servicefradrag lyder på 50.000 kroner. Ægtefæller kan tilsammen fratrække afholdte udgifter med helt op til 100.000 kroner.

4. Børne- og ægtefællebidrag

For fraskilte personer er det muligt at få fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag eller børnebidrag til børn under 18 år. Betaler du via Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag. Men hvis du betaler på anden vis, har du selv ansvaret for at få angivet det på årsopgørelsen.

5. Fradrag for gaver til velgørende formål

Hvis du har været i det gavmilde hjørne og har doneret beløb til en velgørende forening, kan du få fradrag for bidraget. For 2021 kan du højst få fradrag for 17.000 kroner ved gaver og donationer til velgørende formål.

6. Aktier og andre værdipapirer

Har du tabt penge på aktier eller værdipapirer, så kan du trække det fra i fremtidige gevinster og udbytter. Det forudsætter dog, at Skattestyrelsen har oplysningerne fra din bank eller dig. Derfor bør du altid kigge efter, om tabet er registreret i skattemappen.

Kilde: Spar Nord og BDO.