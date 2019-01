Konger og dronninger er kommet og gået. Krige er vundet og tabt. Industrialiseringen har gjort sit indtog, men de er her stadig - nogle af de helt gamle huse, der har overlevet tidens tand og står tilbage som et stykke Danmarkshistorie.

Der ikke tale om frilandsmuseer eller “Den gamle by” i Aarhus, men i stedet helt regulere boliger, der stadig fungerer som hjem og ramme for familielivet her mange tusinde år efter den første grundsten blev lagt.

Boliga har fundet de fem ældste huse, der netop nu er udbudt til salg landet over.

Se landets ældste huse til salg lige nu



Adelgade 4, Kalundborg

Byggeår: 1536

Listens første og ældste hus blev bygget i tiden efter Grevens fejde, hvor reformationen og Martin Luther gjorde sit indtog. Huset ligger da også i den historiske bydel Højbyen i Kalundborg et stenkast fra byens femtårnede kirke. Det gamle byhus har ni værelser og er i to plan. Selvom det er moderniseret, kan man finde originale detaljer som munkesten i kælderen og gamle fritlagte bjælker.

Se huset her

Strædet 7, Karslunde

Byggeår: 1577

Vi rykker nogle år frem i tiden og længere øst på til Karslunde, hvor den næste aldrende bolig ligger. Da denne bondegård blev bygget, var det i en tid, hvor den lutherske religion havde fået godt fat, og Frederik d. 2. regerede et roligt rige. Huset står i dag velholdt og autentisk med sit sorte bindingsværk, hvidpudsede mure og stråtækte tag. Der er tre værelser, et udhus og en have med gamle træer.

Se huset her

Strandgade 27, Helsingør

Byggeår: 1577

Det næste hus blev bygget det samme år, men vi rykker fra landet til byen. Helsingør var en by med en vigtig strategisk beliggenhed på det her tidspunkt, hvor Frederik d. 2. var ved at ombygge Kronborg til det renæssanceslot, vi kender i dag. Byhuset i Strandgade er et bevaringsværdigt bindingsværkshus, der er blevet gennemrenoveret, men mange af de skæve, gamle detaljer er bevaret. Det har fem værelser og er på 114 kvadratmeter, oplyser Boliga.

Se huset her

Gungdyvej 51, Hørning

Byggeår: 1580

Ved første øjekast kan man ikke umiddelbart se, hvor mange år det næste hus har på bagen. Huset, der ligger udenfor Hørning i Østjylland, fremstår nemlig skarpt og nyt udefra. Men når man kommer indenfor, dukker der elementer fra 1500-tallets byggestil frem i form af mursten og gamle bjælker. Boligen er på 107 kvadratmeter, den har fem værelser og ligger en kort køretur fra smilets by, Aarhus.

Se huset her

Foto: Broholm Bolig & Erhverv Vis mere Foto: Broholm Bolig & Erhverv

Nederbyvej 88, Gråsten

Byggeår: 1600

Det sidste hus på Boligas liste er bygget lige omkring årtusindeskiftet. Den byggelystne Christian d. 4. sidder på tronen, men vi er nu ikke i nærheden af Rundetårn men i stedet Rinkenæs syd for Gråsten. Det stråtækte hus ligger på en høj grund med udsigt over Flensborg Fjord og er på 133 kvadratmeter. Mange af de gamle byggedetaljer findes stadig, men de kunne godt trænge til en kærlig hånd - og til en pris på 295.000 kroner er der måske også plads til håndværker eller to i budgettet.

Se huset her

Foto: Estate Gråsten Vis mere Foto: Estate Gråsten

Artiklen blev bragt i samarbejde med Boliga.dk