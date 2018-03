Tarmbakterierne bryder sig hverken om mayonnaise eller animalsk fedt. Professor Oluf Borbye Pedersen omsætter tarmvidenskab til brugbar hverdagsviden.

København. Tarmene har efter lang tid i skyggen fået en fremtrædende plads på podiet. Men på trods af stort fokus kan det være svært at hitte hoved og hale i de meterlange organer og deres billioner af indbyggere.

Professor Oluf Borbye Pedersen forsker i de sundhedsfremmende tarmbakterier. Han giver her et overblik over, hvad forskningen kan fortælle os om mad og bakterier i tarmen - og hvad man kan skære ned på, hvis man vil behandle dem godt.

- Det nyeste forskning peger på, at man skal overveje at mindske indtaget af kød fra firbenede dyr, det vil altså sige svin, kalv, ko og lam, og erstatte det med fisk og fjerkræ, fortæller Oluf Borbye Pedersen, professor ved Novo Nordisk Fondens metabolismecenter på Københavns Universitet.

Vores mikrobiota er det væld af tarmbakterier, vi er udstyret med. De fordeler sig på hundredvis af bakteriearter, som tilsammen kan løbe op i 50 billioner i hvert enkelt menneskes tarm.

Og der er mere ved det animalske indtag, som vores mikrobiota har det svært med, og det er fedtstoffer fra dyr.

- Animalsk fedt fremavler nogle bakteriearter, som trigger inflammation og svækker virkningen af hormonet insulin, som styrer blodsukkeret, forklarer professoren.

En anden dårlig nyhed for tarmen og dens mikroskopiske beboere er mayonnaise og produkter baseret på mayonnaise - eksempelvis nogle slags salatdressing, italiensk salat, æggesalat og remoulade.

Problemet er indholdet af emulgatorer - altså konsistensmidler. Det er tilsætningsstoffer, der tvinger fedtstof og vand til at binde sig til hinanden i mayonnaise - hvad der ellers strider imod deres natur.

Studier fra Georgia State University har vist, at emulgatorer ændrer tarmmikrobiotaen og gør tarmvæggen utæt, så uønskede molekyler kan trænge over i blodet.

- Mellem tarmindholdet og tarmvæggen er der et slimlag, som er meget vigtigt, fordi det beskytter os mod sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen. Det nedbrydes i en vis udstrækning af emulgatorer, siger Oluf Borbye Pedersen og fortsætter:

- Så de sygdomsfremkaldende bakterier får lettere adgang til vores tarmceller og i værste fald over i blodbanen. Så overvej at begrænse indtaget af mayonnaise og mayonnaisebaserede produkter.

Studier har også vist, at sødemidlet sakkarin ændrer tarmbakteriesammensætningen i uheldig retning, så man får ændringer i stofskiftet, der minder om de abnormiteter, der ses ved overvægt og forstadier til diabetes, fortæller Oluf Borbye Pedersen.

Fakta: De gode tarmbakteriers livretter

- Kostfibre.

- Grøntsager.

- Fuldkornsprodukter.

- Varieret kost.

Kilde: Oluf Pedersen.

/ritzau fokus/