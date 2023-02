Lyt til artiklen

Mange lokale og turister benytter sig af spisestedet.

Men nu må de sultne gæster finde et andet sted at spise til på torsdag. For Storms Pakhus er lukket på grund af fund af skadedyr, skriver TV 2 Fyn.

Der er tale om en lille mus, som befandt sig blandt de mange madboder.

Og af den grund har man lukket for pakhuset frem til torsdag, da man skal gøre hovedrent, oplyser Martin Bødker, der er direktør for Storms Pakhus.

Både en medarbejder og en kunde spottede musen, og det fik dem til at ringe efter Fødevarestyrelsen, som kom forbi med gode råd.

»Vi er i god dialog med dem (red. Fødevarestyrelsen), og de anbefaler, at vi holder lukket til torsdag for at give huset ro. Mus har det jo med at gemme sig, når der er aktivitet,« siger direktøren.

Han fortæller yderligere, at samtlige medarbejdere trækker i arbejdstøjet for at gøre rent i hele bygningen.

Martin Bødker understreger over for TV 2 Fyn, at de tager situationen yderst alvorligt, men at kunder, der har været i pakhuset over de seneste dage, ikke har noget at være nervøse for.