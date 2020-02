Lad os hæve vores glas og skåle for billigere vin.

Prisen på vin forventes at falde til det laveste niveau i fem år.

Det skriver CNN.

Det er amerikanske vine, der falder meget i pris.

Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Foto: Claus Bjørn Larsen

Faldet skyldes delvist et overskud af californiske druer, kombineret med en mindre efterspørgsel på vin.

Det betyder altså, at du får mere vin for pengene i år, og de billigere priser kan måske vare op til de næste tre år.

Rob McMillan, grundlægger af Silicon Valley Banks vinafdeling og forfatter til den årlige rapport om State of the Wine Industry, forudsiger, at amerikanske vindrikkere kan forvente de 'bedste priser i 20 år.'

Vingårde i det nordlige Californien plantede tusinder hektar af vinstokke i 2016, og med mere effektive høstmetoder har det nu ført til et stort overskud af druer.

»Da det kan tage fem år, fra man planter en vinmark til, at vinen er på hylderne i butikkerne, kan det være svært at ramme efterspørgslen på vinen så langt ude i fremtiden; og i dette tilfælde overskrider produktionen efterspørgelsen.« siger Jeff Bitter, præsident for Allied Grape Growers, til CNN, inden han uddyber:

»Efter at forsendelser på vin er vokset enormt hurtigt de sidste to årtier, har det overrasket industrien, at efterspørgelsen nu er gået lidt i stå.«

Vinforbruget er faldet for første gang i 25 år for amerikanerne. Ifølge IWSR skyldes det, at amerikanerne i større grad drikker spiritus og cocktails.

Så hvis man vil fylde vinkælderen med vine fra Californien, så er det nu, man skal slå til.