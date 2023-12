Det har været neglebidende tæt mellem Netto og Lidl.

De to supermarkedskæder har været oppe mod hinanden i første semifinale af B.T.s kåring af årets supermarked 2023.

I første omgang fik I læsere mulighed for at nominere fire kæder, I fandt værdige til at komme i betragtning som årets supermarked.

27.658 stemmer blev afgivet i den indledende fase, og det førte til, at Rema 1000, Netto, Lidl og Meny kom i finale-feltet.

Efter en lodtrækning endte Netto og Lidl med dyste i den første semifinale. En dyst, der har stået på i en uge.

11.685 stemmer er blevet afgivet i den forbindelse, og det har været super, super tæt. I en periode lå Netto lige foran Lidl. Så var der et par dage, hvor Lidl var i førersædet.

Men her i juledagene er det tippet over til Nettos fordel, der havde 51 procent af stemmerne, da afstemningen blev stoppet.

Netto er altså den første finaledeltager i årets supermarked 2023.

Hvem Netto så møder i finalen, bestemmer B.T.s læsere de kommende dage, hvor semifinale nummer to kører.

Den står mellem Rema 1000 og Meny.

Du kan stemme her.