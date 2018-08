Kan du lide brunsviger? Og kan du lide is? Så vil denne nyhed nok gøre dig vild i sommervarmen.

En Paradis-isbutik i Odense har nemlig tiltrukket sig så megen positiv opmærksomhed for en is med brunsvigersmag, at kæden nu overvejer at tage den særlige variant til sig og sælge den i samtlige deres butikker landet over, oplyser Paradis til B.T.

»Hele dagen i går var der folk i butikken, der kom kun for at smage brunsvigerisen. Allerede inden lukketid måtte vi melde alt udsolgt, så i dag har vi lavet en hel masse mere,« siger Simon Brandt, indehaver af Paradis Is i Odense.

Det var ham, der fik ideen til brunsvigerisen, som siden søndag har gået sin sejrsgang på Facebook, efter den fynske franchisetager fotograferede isen og lagde den på Paradis Is Odense's Facebook-side. Her har den i skrivende stund fået over 800 likes og 2600 kommentarer primært fra folk, der tagger hinanden for at gøre opmærksom på den fynske isspecialitet.

»Vi har tidligere forsøgt os med en romkugleis, som også fik en vanvittig opmærksomhed, men at opmærksomheden denne gang blev så voldsom kom bag på mig,« siger Simon Brandt.

»Jeg er selv helt vild med brunsviger - man er vel fynbo - så jeg tænkte: 'Hvorfor ikke lave det til en is?'. Anderledes is er populært, og vi sælger f.eks. meget is, hvor vi tilsætter amerikanske slikvarianter som Oreo, og her gør vi det så bare med noget meget, meget dansk som brunsviger. Jeg tror, det er noget, folk favner og husker fra deres barndom. Og så er det jo bare en god smag.«

I Paradis' butikker producerer man selv frisk is hver dag, og derfor er der mulighed for at eksperimentere individuelt. Så da Simon Brandt pludselig fik ideen til brunsvigerisen, var der ikke langt fra tanke til handling.

I samarbejde med Restaurant Fynboen fik han lavet en brun farinsovs, som han blandede i ismassen. Der er ikke kagestykker i, for som Simon Brandt siger, så 'smager selve brunsvigerbunden jo ikke af noget - det er sovsen, man vil have'.

»Så den smager faktisk, som når man tager en bid af en brunsviger. Den er bare kold.«

Skal du smage brunsvigerisen?

Grundet den voldsomme interesse overvejer den odenseanske indehaver at få kageisen fast i sortimentet.

»Jeg tror, det kommer til at ske. Men det kan jo også være, opmærksomheden falder om et par dage. Men den smager jo godt, så måske vil vil bare lave den en gang imellem,« siger han.

Også hos hovedsædet har man opdaget den fynske succes.

»Brunsvigerisen i Odense har været en stor succes og nok lidt mere end hvad vores partner i Odense, Simon, havde turde håbe på. Den var originalt tiltænkt som et lokalt tiltag i Odense i forbindelse med blandt andet HCA festivalen (en kulturfestival i Odense, der finder sted i uge 34, red.), men grundet den store succes er vi nu ved at undersøge mulighederne for, at alle Paradis-butikkerne kan lave den som en limited edition is,« siger kommerciel direktør i Paradis, Søren Falck Hansen, til B.T.