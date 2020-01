Geografien i de danske parcelhushaver er på vej mod en gennemgribende forandring.

Byggemarkedskæden Silvan har besluttet at stoppe salget af det amerikanske grillmærke Weber.

»Overordnet må vi kigge efter, hvad der er godt for Silvan og den værdi, som vi tilbyder. Vi har lavet en ny strategi for vores grillsegment, og det er uden Weber,« siger Silvans administrerende direktør - tyskeren Jan Becker - til Børsen.

I stedet vil den landsdækkende byggemarkedskæde i forhold til grill-produkter i stedet fokusere på to andre hovedmærker i fremtiden - ifølge den tyske topchef vil der være tale om et højkvalitetsmærke og et produkt til en god pris.

Den opsigtsvækkende udmelding fra Silvan kommer efter en turbulent tid for byggemarkedskæden, der i 2017 blev solgt til den tyske kapitalfond Aurelius.

De seneste år har virksomheden været ramt af millionunderskud og skiftet adskillige direktør ud, mens konkurrenter som Bauhaus og Jem & Fix har vundet markedsandele.

Til Berlingske oplyser Webers nordiske direktør Carsten Ravn, at man ikke har kunnet blive enige med Silvan om et fortsat samarbejde på grund af nogle »helt grundlæggende kontraktlige betingelser«.

Ifølge direktøren er Danmark det største Weber-land i hele verden målt per indbygger.

De kugleformede grill-køretøjer begyndte at trille ind på de danske terrasser i begyndelsen af 1990'erne, og for ti år siden ejede mere end hver anden danske husstand en grill fra den amerikanske grillgigant.