En henvendelse fra en forbruger fik for nogle uger siden Fødevarestyrelsen til at rykke ud til et af Silvans byggemarkeder.

Det viste sig ganske rigtigt, at der var noget at komme efter.

Fødevarestyrelsen fandt ekskrementer fra skadedyr i et lokale, hvor der lå opbevaret sodavand, proteinbarer og chokoladebarer, fremgår det af kontrolrapporten.

»Vi beklager mange gange, det er selvfølgelig ikke godt nok,« siger Silvans marketingsdirektør Jimmy Thomsen i en skriftlig kommentar til B.T.

Som reaktion fik Silvan i Ballerup forbud mod markedsføring og salg af fødevarer. Hertil fulgte et bødeforelæg på 15.000 kroner.

Kontrolrapporten nævner ikke, hvilken slags skadedyr der er tale om. Og det gør Jimmy Thomsen heller ikke.

»Alle fødevarer i butikken er kasseret, og vi er nu i gang med at rette op på fejlen for at sikre, at den ikke gentager sig,« siger han.

Ifølge kontrolrapporten havde Silvan i Ballerup allerede en måned før kontrolbesøget observeret en skadedyr-rede under nogle kasser med blomster nær butikkens salgsområde og lager.

Byggemarkedet havde i den forbindelse fjernet kasserne og rengjort og desinficeret området.

Dog mener Fødevarestyrelsen ikke, at Silvan har gjort tilstrækkeligt for at sikre fødevarer mod kontaminering fra skadedyrene.

Forbuddet mod markedsføring og salg af fødevarer kan først ophæves, når Fødevarestyrelsen ved et opfølgende kontrolbesøg kan konstatere, at forholdet er bragt i orden.