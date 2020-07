Sikkerhedsstyrelsen advarer imod at anvende gasgrillen O-Grill 500, der er solgt i blandt andet Bauhaus og Silvan.

Det sker i en pressemeddelelse, hvori begrundelsen for tilbagekaldelelsen lyder, at grillen simpelthen ikke er lovlig at sælge herhjemme.

'Apparatet er ikke lovligt at markedsføre i Danmark, fordi importøren ikke har kunnet fremvise dokumentation i form af overensstemmelseserklæring og overensstemmelsesvurdering for produktet,' lyder det helt konkret i pressemeddelelsen.

Foruden dokumentationen mangler produktet også en række lovpligtige danske påskrifter, og apparatet lever heller ikke op til kravene om advarselsmærkning, og anvisninger på dansk.

Her en O-Grill. Vis mere Her en O-Grill.

Slutteligt - for listen over problemer med produktet stopper ikke med ovenstående - mangler gasgrillen mærkning af en række oplysninger.

Oplysninger, der er afgørende for, at grillen bliver brugt korrekt - og sikkert.

Eksempelvis er det ikke angivet, hvilken type gas grillen anvender, eller hvilket gastryk der bruges.

Sikkerhedsstyrelsen mener, at gasgrillen i værste tilfælde kan sætte forbrugeren i en farlig situation.