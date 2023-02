Lyt til artiklen

Det bliver beskrevet som et farligt produkt.

Derfor advarer Sikkerhedsstyrelsen nu omkring varmetæppet, Fatboy Hotspot Blanket.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

»Sikkerhedsstyrelsen har modtaget underretning om, at der er mangler ved produktet.«

»Kablet i et elektrisk varmetæppe med oplader – Fatboy Hotspot Blanket – kan overophede. Fabrikanten har valgt at tilbagekalde varmetæppet fra dem, der har købt det og fraråder at bruge varmetæppet,« skriver de.

Efter rapportering af et tilfælde, hvor kablet i tæppet er overophedet og har forårsaget et brændt hul i tæppet, har man nu valgt at tilbagekalde. I værste tilfælde vurderes det, at det kan ødelægge andre omkringliggende ting.

Fabrikanten har igangsat en frivillig tilbagekaldelse af Fatboy Hotspot Blanket.

Virksomheden har også valgt at stoppe salget og kaldt produktet tilbage fra dem, der har købt det.

Myndighederne advarer forbrugerne om produktet, hvis virksomheden ikke kan kalde produktet hjem fra nok forbrugere. Du skal stoppe med at bruge produktet og kontakte butikken, hvor du har købt det.