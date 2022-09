Lyt til artiklen

Advarsel!

Sådan starter Sikkerhedsstyrelsen i et tweet, der omhandler en slyngevugge til små børn.

De har nemlig modtaget underretninger om, at der er mangler ved produktet. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

»Fabrikanten af Nonomo Slyngevugge har konstateret, at der er en risiko for frigivelse af metalsplinter ved brugen af produktet,« skriver de og fortsætter:

»Der er en risiko for, at metalsplinterne kan drysse ned i øjnene på små børn, som ligger lige under ophænget, og dermed medføre øjenskader på børnene.«

Derfor opfordrer de forbrugerne, som har købt Nonomo slyngevuggen, om at stoppe med at bruge produktet straks.

De oplyser dog yderligere, at fabrikanten er opmærksom på problemer og har udviklet nogle pvc covers samt en ny type kæde eller snor som fjerner metalmod-metal overgangene i produktet og dermed også risikoen for frigivelsen af metalsplinter.

Hvis man ejer det produkt, så opfordres man til at kontakte fabrikanten via repair@nonomo.de. Herved kan forbrugerne få tilsendt nogle nye dele som fjerner risikoen for frigivelsen af metalsplinter.