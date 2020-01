Små magneter og vandperler, der vokser, når de kommer i kontakt med vand, er de seneste måneder blevet ekstremt populære til små børn.

Det er især blogs og sociale medier, der har udbredt de nye trends i forbindelse med sansemotoriske lege. Men nu advarer Sikkerhedsstyrelsen mod det populære legetøj. Det kan være ekstremt farligt.

Det sker i en pressemeddelelse, som Sikkerhedsstyrelsen har sendt ud torsdag formiddag.

Risikoen for, at børnene kommer alvorligt til skade, hvis de sluger perlerne eller magneterne, er nemlig stor.

'For det første er det vigtigt, at man sikrer sig, at børn kun leger med legetøj, der er alderssvarende. Det betyder for eksempel, at magnetsæt skal holdes væk fra småbørn, som propper ting i munden. For det andet skal forældre være skeptiske mod trends, hvor det pludselig bliver populært at give børnene produkter, som egentlig ikke er legetøj', siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Lone Brose, i pressemeddelelsen.

Vandperlerne er farlige, fordi de egentlig fremstår som små, når de er tørre, men udvider sig markant, når de kommer i vand.

Når børn så tager dem i munden, fordi de er farvestrålende og eksempelvis ligner slik, er der stor risiko for, at barnet kan blive kvalt, fordi perlerne udvider sig i halsen.

Også magneter kan være farlige, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Her er det eksempelvis, hvis et barn sluger to små magneter, så kan tiltrækningskraften mellem dem slide hul på tarmvæggen.

'Vi opfordrer forældre til småbørn til at være varsomme med at lade dem lege med magneterne - især, hvis de ikke er under opsyn', siger Lone Brose.

Advarslen er i sær rettet mod børn under tre år.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer alle forældre, der har opdaget, at deres børn har slugt vandperler eller magneter, til straks af opsøge læge.