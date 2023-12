Brugere skal reagere omgående på et nyopdaget sikkerhedshul i de mest brugte internetbrowsere.

Det fortæller Peter Kruse, der er ekspert i cybersikkerhed og Chief Information Security Officer hos ladestandervirksomheden Clever.

Konkret skal man opdatere sin browser. Og det kan kun gå for langsomt, siger han.

Der er så at sige tale om et hul i koden i flere af de store browsere, som skaberne nu har opdaget og gjort opmærksom på. Hullet gør det muligt for hackere at angribe uforsigtige brugere.

Og netop fordi skaberne har gjort opmærksom på problemet, er det vigtigt at handle hurtigt.

»Nu ved hackerne udmærket godt, at de nu kun har et kort vindue til at udnytte hullet. Derfor vil de forsøge at skynde sig at ramme så mange som muligt. Det er super, super vigtigt, at man får opdateret. Og det gælder også på mobiltelefoner,« siger Peter Kruse.

Sårbarheden befinder sig i den motor, der er drivkraft i flere større internetbrowsere, hvor de mest anvendte er Google Chrome og Microsoft Edge, der er standardbrowseren på Windows-computere.

Benytter man disse to browsere, er det vigtigt, at man selv går ind og henter en opdatering til browseren, der lukker hullet i sikkerheden.

Gør man det ikke manuelt, vil browseren på et tidspunkt opdatere sig selv. Men det kan potentielt tage mange dage, og Peter Kruse understreger, at der kan nå at ske uoprettelig skade i mellemtiden.

»Hvis du klikker på et link, eller går ind på en hjemmeside, som udnytter det, bliver du tvangsfodret med virus, uden du skal gøre mere. Du behøver ikke downloade noget, eller sige ja til noget. Du klikker på et forkert link, og så går det galt. Der er ingen advarsler, og så er du hacket,« siger han.

Ifølge Peter Kruse vil hackerne ofte være såkaldte datatyve, der suger al indhold på din computer.

»Så vil de typisk også få fat i dine kodeord, og så er fanden løs i Laksegade,« siger Peter Kruse, der tilføjer, at hvis man ved et uheld downloader en virus, imens man er på sin arbejdsplads, vil hele arbejdspladsen potentielt blive inficeret.

Så kan hele systemer blive lukket ned, og man kan blive udsat for såkaldt 'ransomware', hvor hackere tager kontrollen over ens data og kræver større pengebeløb for at give det tilbage.

Al dette kan man altså minimere risikoen for ved selv at gå ind og downloade opdateringen til sin browser hurtigst muligt. Peter Kruse går så vidt som til at sammenligne det med et af julens allervigtigste gøremål.

»Det er altså cirka lige så vigtigt at få pakket sin computers sikkerhed ordentligt ind, som at få pakket sine julegaver ind,« afslutter Peter Kruse.

Man kan selv opdatere sin browser, ved at gå ind under 'hjælp' i sine browserindstillinger. Du kan læse en udførlig guide til hvordan du gør, på Peter Kruses egen hjemmeside.