Tusindvis af danskere har det seneste døgns tid stået i kø for at logge ind for at se deres årsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmesiden.

Men det gælder om at være varsom – for svindlere står i øjeblikket ligeledes klar til at forsøge at snyde dig.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen, IDA.

Derfor råder it-sikkerhedseksperten Jørn Guldberg danskerne til at være ekstra opmærksomme på diverse fuptiltag fra de it-kriminelle hen over weekenden.

»Når der er en mulig udsigt til, at den enkelte kan få penge tilbage, og tusindvis af danskere gladeligt sidder i kø i timevis for at tjekke årsopgørelsen, vil paraderne også være sænket. Dermed falder man nemmere i, når de it-kriminelle sender e-mails og sms'er, der forsøger at ligne officielle meddelelser fra Skat,« siger it-eksperten fra Ingeniørforeningen, IDA.

De it-kriminelle er ifølge Jørn Guldberg 'blevet meget dygtigere med tiden'.

Og det gør det også sværere for danskerne at gennemskue, at der er tale om svindelforsøg.

»Hvor det før var halvdårlige kopier af firmaers eller myndigheders logoer og tekster fyldt med stavefejl, ser angrebene mere ægte ud i dag, og det er derfor lettere at falde i fælden. Det er efterhånden en hel industri, vi taler om,« siger han.

I pressemeddelelsen oplyses det, at en af de mest udbredte metoder er såkaldt 'phishing', hvor svindlerne forsøger at få folk til at sende oplysninger over sms, telefon eller e-mail.

Men Jørn Guldberg understreger, at Skattestyrelsen aldrig beder borgere om at afgive personoplysninger eller bankkonto- eller betalingskortoplysninger.

»Desuden skal man ikke klikke på eventuelle links i disse mails eller sms'er, der angiveligt kommer fra Skat. Det smarteste er, at man tålmodigt bliver i køen på skat.dk, hvis man ikke kan vente til næste uge,« siger han.