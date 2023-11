For halvandet år siden – i maj 2022 – var håbet lysegrønt.

Her proklamerede kendismægler Jesper Nielsen, hvordan en filial fra hans kæde i eget navn skulle åbne i Vejle med den mere lokale ejendomsmægler Thomas Videriksen i front.

Hurtigt skulle eventyret dog tage en drejning. Få måneder senere kom det frem, at Jesper Nielsen havde en mulig krænkelsessag, han blev fyret af Nykredit, de overtog kæden, og derefter skiftede den navn. Det skrev Berlingske.

De fleste forretninger i kæden, der nu hed & Living, blev kørt videre af Nykredit, mens Ejendomsmægler & Living Trekantsområdet blev kørt videre af Thomas Videriksen.

Da B.T. taler med ejendomsmægleren er han tydeligt mærket af situationen. Til spørgsmålet om, hvordan han har det med konkursen, lyder svaret:

»Det er klart, jeg er bare en helt almindelig mand, så jeg er mærket, men sådan er det. Der var en drøm, den lykkedes ikke, og så må man bare op på hesten igen,« siger Thomas Videriksen.

Flere gange er der lange tænkepauser, når han skal sætte ord på de følelser, der kommer i forlængelse af, at hans selskab er begæret konkurs.

Om sagen med Jesper Nielsen, som er kendt fra DR-programmer som 'Hammerslag' og 'I hus til halsen,' har haft en effekt på forretningen, vil Videriksen ikke gisne om.

Ejendomsmægler Jesper Nielsen blev købt ud af sit firma efter en mulig krænkelsessag, Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ejendomsmægler Jesper Nielsen blev købt ud af sit firma efter en mulig krænkelsessag, Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er spekulationer, så det kan jeg virkelig ikke sige,« lyder det fra ham.

Selv bor Thomas Videriksen i Fredericia, men han blev sammen med Jesper Nielsen enig om, at det var i Vejle, de skulle åbne forretning.

Det var en by, der på det tidspunkt virkede til at have en god andel af deres type sælgere, udtalte Thomas Videriksen dengang til Vejle Amts Folkeblad.

Nu ser han tilbage, men kan ikke med sikkerhed sætte fingeren på, hvad der skete.

»Jeg ved jo ikke, hvor det gik galt. Hvis jeg vidste det, ville jeg have gjort noget andet.«

»Mine følelser omkring det hele er, at hvis en mand, er i branchen for at sælge yoghurt, og der er mange, der vil købe det, er det sjovt at sælge yoghurt, og hvis ikke, så er det ikke sjovt,« lyder det fra Videriksen om, hvordan han har det nu.

Ejendomsmægleren har kæmpet til det sidste, så det var først da konkursbegæringen kom, at han vidste, hvad klokken endeligt var slået.

Videriksen er dog ikke afvisende overfor en dag at starte en anden forretning, men det er noget, tiden må vise, siger han.

Kurator i konkursboet Mikael Marstal siger, at man nu går i gang med at finde ud af, hvordan selskabet skal afvikles, så dem, der kommer med krav, bliver bedst muligt tilgodeset.

Han kan dog ikke sige noget om, hvor lang tid arbejdet vil tage.

»Det kan tage alt fra tre måneder til flere år. Det kunne tage eksempelvis seks måneder, men det kommer helt an på, hvor kompleks en sag, det bliver, og om der eksempelvis bliver lagt sag an« siger Mikael Marstal.

»Nu skal folk først lige opdage, at firmaet er begæret konkurs, og så skal vi se på, hvilke krav, der bliver stillet.«

Virksomheden Ejendomsmæglerfirmaet &Living Trekantsområdet blev begæret konkurs onsdag, oplyser kuratoren.

Jesper Nielsen fortalte i forbindelse med, at sagen om en mulig krænkelse blev skrevet om i Berlingske, at han havde ønsket sig ud af sit firma i nogle år, og derfor havde solgt sin andel til Nykredit. Derudover skrev han til dem angående anklagen om, at han havde opført sig forkert ved en julefrokost på hotel d'Angleterre, således i en SMS:

»Jeg kan fuldstændig afvise, at der er tale om en fyring, og at der eksisterer en krænkelsessag.«