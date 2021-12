Hvem er egentlig Danmarks frækkeste by?

Det har Sinful nu svaret på.

De har nemlig lavet en stor undersøgelse af, hvor i landet, vi finder de frækkeste danskere. Og her kommer Aarhus C ind på en 4.-plads - kun overhalet af Korsør, Nørresundby og Esbjerg.

Årets frækkeste by er fundet ved at udregne, hvilke byer der har købt mest sexlegetøj per indbygger. Men det er ikke den eneste undersøgelse, Sinful har lavet over året, der snart er forbi.

De har nemlig også kåret årets mest kinky byer, hvilket er udregnet ved at se på, hvilke byer der har købt mest bondage sexlegetøj per indbygger.

Her er aarhusianerne dog ikke helt lige så frække. Byen ender nemlig på en 7.-plads overgået af Aalborg Øst, Engesvang, Esbjerg, København SV, Ulstrup og Tølløse.

Årets frækkeste navne Den fulde liste over årets frækkeste navne, der er udregnet ved at se, hvilket navne, der har lagt flest ordre ved Sinful. Kvinder: Maria Camilla Louise Mette Julie Line Sofie Christina Rikke Charlotte Mænd: Martin Michael Thomas Jesper Peter Morten Henrik Anders Christian Lars

Og hvem er det så, der køber alt det sexlegetøj? Det er Martin og Maria.

I hvert fald, hvis man ser på statistikken. Det er nemlig de to navne, der har lagt flest ordre på Sinful i løbet af 2021.