En af mellemøstens lækre specialiteter tilbagekaldes. Så kaster du dig ofte ud i østens køkken, er der særlig grund til at læse med nu.

Denne gang er det Tahin, som er hovedingrediensen i humus, der tilbagekaldes. Det skriver Fødevarestyrelsen.

Det er helt konkret talt om Coops 'Irma Økologisk Hvid Tahin.«

Tilbagekaldelsen skyldes, at der er et for højt indhold af pesticider i sesamfrøene, der bruges til at lave produktet.

Det er pesticidet 'ethylenoxid', der er for meget af.

Og DTU Fødevareinstitut kan ikke udelukke, at det kan give en sundhedsmæssig risiko.

Derfor råder Fødevarestyrelsen nu alle købere af produktet til at levere det tilbage til butikken, hvor det er købt, så de kan kassere det.

Produktet er købt på enten coop.dk/mad eller i en af Irmas butikker.