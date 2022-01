Det er efterhånden gået de færrestes næse forbi, at prisstigninger på el og gas har ramt hårdt og bredt i både danske husstande og på tværs af Europa.

Ikke mindst briterne er ramt hårdt af stigninger, som i mange tilfælde betyder en flerdobling i udgiften til at varme boligen. Det har udviklet sig til en brutal energikrise. Hundredtusindvis af briter har svært ved at betale regningen.

Så i slutningen af 2021 sendte Storbritanniens tredjestørste energiselskab, Ovo Energy, en skrivelse med spareråd ud til de kunder, de selv havde varslet kæmpe prisstigninger kort forinden.

Og det er en skrivelse, som har skabt en seriøs shitstorm og vakt politisk debat i Storbritannien, skriver The Times og Mirror.

Det var nemlig ikke de helt klassiske sparetip, Ovo Energy sendte ud til kunderne.

De lød for eksempel:

Lav en hulahop-konkurrence. Kram et kæledyr eller et familiemedlem for at holde varmen. Lav englehop. Spis en stor portion havregrød. Gør rent i hele huset og få varmen. Spis ingefær. Undgå at spise chili, for det får dig til at svede. Tag en stor jakke på.

En række råd, som er blevet stemplet som ‘groteske’ og ‘en hån’.

Mange af de kunder, der fik rådene, er nemlig reelt så truet af de store regninger, at de risikerer at gå fra hus og hjem.

En shitstorm fra kunderne mod Ovo Energy tog sin begyndelse, og så kom fremtrædende politikere også på banen.

Labour-politikeren Darren Jones kaldte rådene »fornærmende«, og hans kollega fra samme parti Clive Lewis stemplede rådene som »deprimerende« og »klovnagtige«.

Også det regeringsbærende konservative parti har været ude med riven. Her har Theresa Villiers udtalt, at rådene sikkert var velmente, men:

»Mange mennesker er lige nu nervøse for de stigende energiregninger og vil ikke bryde sig om at få besked på at lave englehop.«

Ovo Energy selv har lagt sig fladt ned i noget nær panik.

»I sidste uge sendte vi et link ud med tip til at spare på energien. Vi er klar over, hvor svær situationen er for mange kunder i år. Vi arbejder hårdt for at finde meningsfulde løsninger på denne energikrise, og vi erkender, at indholdet af bloggen var dårlig dømmekraft,« lød det:

»Vi er pinligt berørte og vil oprigtigt gerne undskylde.«