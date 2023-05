Konflikten om flyveledere i Danmark er stadig ikke løst – og nu bliver der smidt mere brænde på bålet.

Flere vigtige aktører i dansk luftfart opfordrer i et fælles brev transportminister Thomas Danielsen (V) om at sørge for at få løst flyvelederkonflikten. Nu.

Det fremgår af et brev til ministeren, som B.T. er i besiddelse af.

»Dansk luftfart og de danske flypassagerer står potentielt over for en mareridtssommer.«

»Konsekvenserne af flyveledernes manglende ønske om at tage ekstravagter har allerede de seneste måneder påvirket driften i Københavns Lufthavn i voldsomt omfang. Det går ud over passagererne, erhvervslivet, flyselskaberne og de mange øvrige medarbejdere, der hver dag skal håndtere de afledte konsekvenser af forsinkelser og aflysninger,« står der blandt andet i brevet.

I brevet opfordrer DI Transport samt direktørerne for flyselskaberne SAS, Norwegian og DAT og lufthavnene i København, Aalborg og Billund til handling.

De oplister de negative konsekvenser, som konflikten har for både virksomheder og passagerer.

Blandt andet lyder det, at ud af 19.200 flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i april var 45 procent af alle ankomster og afgange forsinket i mere end et kvarter, hvilket påvirkede en million rejsende.

Derudover blev 60.000 passagerer ramt af aflysninger.

»Vi beder derfor om, at du i egenskab af ejer af Naviair sætter dig for bordenden og får sikret, at der findes en forhandlet løsning mellem parterne,« skriver luftfarten til ministeren i brevet.

Konflikten bunder i, at der er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn. På den ene side af konflikten står Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne. Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter. Omvendt mener flyverlederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang, og at det er i strid med overenskomsten.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Ifølge TV 2 skal parterne mødes igen denne uge. Men luftfarten har ikke stor tiltro til, at tingene forbedres:

»Det synes, at parterne er langt fra hinanden, og at en reel løsning har meget lange udsigter. Det betyder, at risikoen for en helt katastrofal sommer for dansk luftfart rykker tættere på for hver dag, der går,« står der i brevet.

Transportminister Thomas Danielsen afviste sidste uge, i en udtalelse til DR, at blande sig i konflikten.

B.T. forsøger at få en kommentar fra ministeren om brevet og dets opfordring.