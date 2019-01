Kunder, der onsdag morgen valfartede til de konkursramte kæder BR Legetøj og Toys R’ Us for at købe billigt legetøj, fik en lang næse.

Der var ellers varslet brandusalg startende onsdag morgen, men det er nu aflyst på ubestemt tid.

»Vi havde håbet, udsalget kunne komme i gang i dag, og der blev vi så skuffede. Men vi forbereder stadigvæk et udsalg og kan ikke sige præcist, hvornår det starter,« siger Lars Bo Kirk, fungerende talsmand for Top Toy, som står bag de konkursramte kæder.

Han forklarer, at det er advokaternes arbejde med konkursboet, som har gjort det nødvendigt at hive stikket på det store udsalg i første omgang.

Brandudsalget i BR Legetøj og Toys R Us er i først omgang aflyst. Foto: Henning Bagger Vis mere Brandudsalget i BR Legetøj og Toys R Us er i først omgang aflyst. Foto: Henning Bagger

»De to kuratorer, der sidder med konkursboet lige nu, er ved at danne sig et overblik for bedst muligt at få realiseret de værdier, der er i boet,« siger Lars Bo Kirk, og uddyber:

»Det er en meget kompliceret øvelse, og derfor er det meget svært at fortælle, hvornår det udsalg starter.«

Med andre ord: kuratorerne er ved at undersøge, om de kan få flere penge for varerne, end de får ved at sælge varerne til spotpriser i et udsalg.

Lars Bo Kirk vil helst ikke spå om, hvornår ivrige kunder eventuelt kan se frem til billigt legetøj i stedet.