Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danskere, der havde set frem til at køre i en Seat Tarraco, må skuffet slukke for bildrømmen.

Seat Danmark har nemlig valgt at annullere 300 ordrer på plugin-hybriden 'Seat Tarraco'. Det skriver Finans.

Årsagen bag annulleringen skal findes i leveringsproblemer.

Flere importører og forhandlere af bilen har måttet skrive ud til de skuffede købere, at modellen er taget helt ud af programmet i Danmark, fordi der er tale om en 'leveringsumulighed', skriver mediet.

Og hvis ikke de 300 købere var ærgerlige nok i forvejen over at miste sin bil, betyder en 'leveringsumulighed' også, at importøren heller ikke er forpligtet af at yde en erstatning.

En erstatning, Seat heller ikke har tænkt sig at give:

»Vi, som importør, forstår til fulde den frustration, som ligger hos kunderne, og er superærgerlige over, at bilen ikke kan leveres, men vi yder ikke nogen form for økonomisk kompensation,« siger Søren Walsted, marketingschef for Seat og Cupra til mediet.