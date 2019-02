Udsigt til hav er ofte lig med en høj pris, når det gælder boliger. Derfor er det også ofte forbeholdt købere med en solid økonomi at få kig til bølgen blå fra deres stue. Det er heller ikke alle forundt at have råd til en feriebolig.



Men det er faktisk muligt at få begge dele: udsigt og hus for et ganske overskueligt beløb. Lige nu er der nemlig flere sommerhuse til salg landet over med kig til havet - og nogle af dem koster under en million. Det oplyser Boliga.

Vestre Mole 26, Bønnerup Strand



Den første feriebolig på listen er udbudt til lige under en million, og den har ikke bare udkig til Kattegat, men også havnelivet i Bønnerup Strand på Djursland. “Skipperhuset” er 55 kvadratmeter over to etager og har en terrasse foran og bagved, så man rigtig kan nyde omgivelserne.



Pris: 999.000 kroner

Se huset her

Hovedvejen 28, Avernakø



På en ø skulle der gerne være rig mulighed for at redde sig en god havudsigt, og det er netop tilfældet med dette sommerhus på Avernakø i det Sydfynske Øhav. Det 57 kvadratmeter, hvide hus ligger midt i naturen med udsigt ud over vandet et par hundrede meter væk, ifølge Boligas oplysninger.



Pris: 895.000 kroner

Se huset her

Foto: EDC Faaborg Vis mere Foto: EDC Faaborg

Strandgårdsvej 14, Fjerritslev



Det næste sommerhus ligger midt i klitterne på en naturgrund i Nordjylland. Det tager ikke mange skridt før man står med fødderne i Vesterhavet. Selve huset er bygget i 1952, er på 51 kvadratmeter, har to soveværelser og en stue med brændeovn.



Pris: 895.000 kroner

Se huset her

Foto: Thorkild Kristensen, Blokhus Vis mere Foto: Thorkild Kristensen, Blokhus

Lindøhoved 58G, Bogense



Vi rykker til Fyn, hvor det næste sommerhus ligger på Lindøhoved blot få meter fra vandkanten. Der følger en terrasse med boligen, hvor kan man nyde udsigten med kig til de omkringliggende øer og Lillebælt. Selve huset er opført i træ og er på 30 kvadratmeter, det oplyser Boliga.



Pris: 850.000 kroner

Se huset her

Foto: EDC Søndersø Vis mere Foto: EDC Søndersø

Skarkær 128, Skarrev



Den sidste feriebolig på listen er også den billigste. Det blå hus ligger på en høj grund med flot udsigt ud over Aabenraa Fjord, som kan nydes fra terrassen. Sommerhuset er på 56 kvadratmeter og er bygget i 1969, men gennemmoderniseret og tilbygget siden.



Pris: 645.000 kroner

Se huset her