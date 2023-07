Formuerne hos danskere på forskellige alderstrin adskiller sig betydeligt fra hinanden.

Det er konklusionen i en ny rapport, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, en økonomisk-politisk tænketank, der arbejder for social retfærdighed i Danmark, står bag.

Med rapporten konkluderer tænketanken, at formueuligheden herhjemme er »meget stor«.

Er man 30 år, kræver det en nettoformue på lidt mere end 1 mio. kr. at være en del af top-10-procent. Samtidig er den typiske nettoformue for 30-årige knap 220.000 kr.

Som 60-årig tilhører man top-10-procent, hvis man har en formue på 6,3 mio. kr., mens formuen for den typiske dansker lyder på 2,2 mio. kr.

Nettoformuen omfatter reale aktiver som bolig og bil, finansielle aktiver, som bankindestående og aktier, og pensionsformue fratrukket al registreret gæld.

»Formuerne i Danmark er meget ulige fordelt, og de nye tal viser, at det gælder på alle alderstrin. Den store formueulighed handler derfor ikke om, at ældre har sparet op i flere år end yngre, men er udtryk for en grundlæggende ulighed i samfundet,« udtaler Arbejderbevægelsens Erhvervsråds direktør Lars Andersen.

Denne artikel er fra Euroinvestor.