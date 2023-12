Med koldere tid i vente skal der varmere tøj på kroppen. Alt fra yndlingssweateren til den hjemmestrikkede uldtrøje tages i brug - og skal holdes rent.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har udført en omfattende gennemgang af ingredienslisten på 33 uldvaskemidler. Se om dit uldvaskemiddel indeholder 'uønsket kemi'.

Produkterne får karaktererne A-kolben, B-kolben og C-kolben, hvor C-kolben er den dårligste.

Den dækker over produkter, som Forbrugerrådet Tænk Kemi vurderer, indeholder allergifremkaldende stoffer eller mistænkt hormonforstyrrende stoffer.

Disse stoffer blev fundet i undersøgelsen Benzisothiazolinone, der er allergifremkaldende, findes i 3 produkter. Stoffet er også problematisk for miljøet.

Methylisothiazolinone der er allergifremkaldende, findes i 1 produkt. Stoffet er også problematisk for miljøet.

Methylchloroisothiazolinone, der er allergifremkaldende, findes i 2 produkter. Stoffet er også problematisk for miljøet.

Cyclopentasiloxane, der er mistænkt hormonforstyrrende og problematisk for miljøet, er fundet i 1 produkt.

Cyclohexasiloxane, der er problematisk for miljøet, er fundet i 1 produkt.

Methyl ethyl ketone – også kaldet MEK eller butanone – der er mistænkt hormonforstyrrende, er fundet i 2 produkter.

Benzophenone-4, der er mistænkt hormonforstyrrende, findes i 1 produkt.

Sodium pyrithione, der er et allergifremkaldende stof, findes i 2 produkter. Stoffet er også problematisk for miljøet. Kilde: Forbrugerrådet TÆNK

»De sidste 10 udvaskemidler, de får den laveste kemibedømmelse, fordi de typisk indeholder stoffer, som er allergifremkaldende. Men der er også nogle enkelte, der indeholder nogle mistænkt hormonforstyrrende stoffer. Derudover kan de også have parfume og lignende, men det er ikke det, der giver den dårligste bedømmelse,« siger Stine Müller, projektleder hos Forbrugerrådet TÆNK til B.T., og uddyber:

»Når stofferne i produkterne er mistænkt, er det fordi, der skal meget evidens til at kunne sige, at de er hormonforstyrrende i mennesker. Derfor er der rigtig mange af stofferne, som er mistænkt hormonforstyrrende. Det vil sige, at man har nogle mistanker om, at de kan påvirke hormonsystemet, og det kan have nogle uønskede effekter.«

Stine Müller fortæller, at man i testen forholder sig til lister, myndighederne har over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Testens resultat betyder, at knap hver tredje uldvaskemiddel indeholder ingredienser, der er allergifremkaldende eller mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Men er det så farligt?

»Det er den samlede udsættelse for de her stoffer fra mange forskellige kilder: vaskemidler, kosmetik og plejeprodukter, mad, indeklima og alle mulige andre steder, hvor vi bliver udsat for de her stoffer,« siger hun og fortsætter:

»Hvis du gerne vil begrænse din samlede udsættelse, så bliver du nødt til at starte med de enkelte produkter, selvom de ikke i sig selv er farlige.«

Forbrugerrådet Tænk Kemi har henvendt sig til alle virksomheder, der er med i undersøgelsen og bedt om deres kommentarer til indholdsstofferne i uldvaskemidlerne.

Det siger virksomhederne til Forbrugerrådet TÆNK Kemi:

Coop, der står bag 365 Minirisk, oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de er i gang med en udfasning, så der fra foråret 2024 er 365 Minirisk uldvaskemiddel uden MEK.

På Stell oplyser, at deres uldvaskemiddel vil blive produceret uden benzyl alcohol fra 2024.

PetiteKnit oplyser, at deres producent arbejder på at udskifte benzyl alcohol i deres uldvask.

Se hele undersøgelsen her.