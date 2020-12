Hvis du ikke vil vide, hvad du med størst sandsynlighed får i julegave, så skal du ikke læse videre.

Hjemmesiden PriceRunner, der sammenligner priser i de danske butikker, har nemlig lavet en liste over de varer, som flest har vist interesse for i december i år.

Især listens førsteplads skal dog læses med forbehold.

»PlayStation 5 er den mest eftertragtede julegave, men også den gave de færreste rent faktisk får, da den har været totalt udsolgt fra det øjeblik den kom på markedet i midten af november,« siger Martin Andersen, der er såkaldt prisekspert og direktør for PriceRunner.

De 25 mest populære julegaver Her er de 25 varer, som flest danskere søgte efter på Pricerunner i december: Sony PlayStation 5 Apple iPad (meget efterspurgt og kun få lager) Apple AirPods Microsoft Xbox Series X Apple iPhone 11 64GB + alle de andre iPhonemodeller Google Chromecast 3 Cyberpunk 2077 / nyt spil til PS - Assassin's Creed: Valhalla – Fifa 21 / Call of Duty: Black Ops - Cold War - Marvel's Spider-Man: Miles Morales Vaffeljern / Tefal SW852D12 Philips OneBlade QP2520 (barbermaskine og trimmer) Google Nest Hub (styring af det smarte hjem) Apple Watch Series 6 40mm Aluminium Case with Sport Band + Garmin Vivomove HR Sport + Garmin Vivofit Jr 2 (aktivitets tracker) Bang & Olufsen BeoPlay E8 (Headset) Sonos One SL (streaming højttalere) Roborock S5 Max (robotstøvsuger) Oculus Quest 2 - 64GB – virtual reality Canon Selphy CP1300 - fotoprinter Oral-B Pro 2 2000N CrossAction – elektrisk tandbørste SodaStream Genesis MegaPack AOC 24G2U - computerskærm Fujifilm Instax Mini 11 - minikamera Nintendo Switch - Red/Blue - 2019 &Tradition Flowerpot VP9 Bordlampe + Louis Poulsen PH 2/1 Bordlampe PH-lamper Mask with Chin Rest Mouth Shield (mundbind) Twinkly 250 LED Special Edition Lyskæder – interaktiv lyskæde Saphe One Trafikalarm

Øverst finder vi gaver til den primært den yngre målgruppe, der vil have den omtalte Playstation 5, iPad fra Apple og samme firmas trådløse høretelefoner AiPods, som de sikkert har smidt væk, siden de fik dem sidste år, hvor de også var populære.

Efter en masse elektronisk udstyr og det hypede og længe ventede computerspil 'Cyperpunk 2077' finder vi – måske overraskende – et vaffeljern fra Tefal.

Men spørger man Martin Andersen, har køkkenudstyr været 50 procent mere populært hos PriceRunner i år end normalt.

»En ny køkkenmaskine eller håndmixer er symbolet på en af de mest mærkbare konsekvenser af Covid-19-pandemien. Vi er hjemme, og der laves mad og bages som aldrig før, og derfor vil vi have mere og bedre udstyr,« siger priseksperten.

De 10 mest populære stykker legetøj Her er de 10 stykker legetøj, som flest danskere søgte efter på Pricerunner i december: Smart Sketcher Projektor GraviTrax Starter Set Moose Little Live Pets Gotta Go Flamingo Hasbro Nerf Fortnite BASR-L Lego Friends Venskabsbus Hasbro Star Wars The Mandalorian The Child Baby Yoda Animatronic Figure Barbie 3 in 1 DreamCamper Lego Star Wars Mandalorian The Child Building Set Lego Duplo Modullegehus Scoot and Ride Highwaykick 1 Løbecykel

Dog kan intet vippe 'legetøj' af pinden som julens ultimativt mest populære produktkategori. Her er det især 'Smart Sketcher Projektor', 'GraviTrax Starter Set' og 'Moose Little Live Pets Gotta Go Flamingo' – hvis primære funktion er, at den kan danse, synge og lave pølser – der kommer til at ligge under børnefamiliernes juletræer.

Også søgninger på bøger har taget et kæmpe hop – en vækst på 76 procent siden 2019 – i et år, hvor mange har haft mere tid til at smide sig i sofaen.

Det samme gælder for lamper og brugskunst, der kan shine hjemmekontoret lidt op.

Til gengæld er der også julegaver, som er faldet i popularitet. Ifølge PriceRunner har gavekort til oplevelser og rejser ikke været i høj kurs i en tid med skiftende restriktioner.