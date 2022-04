Elbiler suser med stigende hast ud på de danske landeveje. I årets to første måneder har elbiler overhalet salget af pluginhybrider, og elbiler udgjorde i februar hele 17 procent af det samlede salg af nye biler.

Men spørgsmålet er, om de nyslåede, grønne elbilejere har gjort en god forretning.

Elbiler er nemlig den biltype, der taber allermest i værdi sammenlignet med benzin-, diesel- og pluginhybrid-biler.

Det viser beregninger, som Bilbasen har foretaget for B.T.

»Det er nogle meget markante og også overraskende tal,« siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.dk.

For eksempel har elbilen Nissan Leaf tabt hele 49 procent i værdi, fra den blev solgt som ny i 2018 og frem til februar i år. I 2018 hed nyprisen 302.000 kroner. I dag lyder salgsprisen på 155.000 kroner.

Det er et markant større værditab end sammenlignelige benzin-, diesel- og pluginhybrid-biler.

For eksempel har en VW Golf VII 1,5 TSI DSG med benzinmotor i samme periode kun haft et værditab på 22 procent. I 2018 lød nyprisen på 308.000 kroner. I dag er salgsprisen 214.000 kroner.

Mens ejeren af Nissan Leaf’en har tabt 147.000 kroner, er ejeren af den benzindrevne VW Golf altså sluppet langt billigere med et beskedent værditab på bare 67.000 kroner i samme periode.

På tværs af bilmodeller har elbiler tabt cirka 40 procent fra 2018 og frem til i dag, mens værditabet ligger på cirka 30 procent for benzin- og dieselbiler, viser Bilbasens beregninger.

»Vi er i en helt særlig situation lige nu, hvor der er et underudbud af benzinbiler. Det betyder, at vi ser historisk lave værditab på benzinbiler i øjeblikket. Under mere normale omstændigheder ville vi se nogenlunde samme værditab på benzinbiler, som vi ser på elbiler,« siger Jan Lang.

Det skyldes, at der er store udfordringer med at producere og levere nye biler på grund af mangel på blandt andet chips og forstyrrelser i forsyningskæderne, og det sender prisen på brugte benzinbiler op.

Jan Lang tilføjer, at ejere af Nissan Leaf er ramt af, at modellen er blevet overhalet af ny elbilteknologi.

»Leaf’en er en bil, der er på vej ud af markedet. Den har en gammeldags teknologi. Der har været nogle teknologispring på elbiler, der betyder, at en brugt Leaf er blevet mindre attraktiv. Det handler blandt andet om opladningsteknologi og rækkevidde,« siger han.

Men hvis en Nissan Leaf kan blive mere eller mindre teknologisk outdated på en kort årrække, vil det samme så ikke bare ske for det, vi i dag opfatter som en topmoderne elbil? Vil en spritny VW ID 4-elbil om fire-fem år lide samme kranke skæbne som Leaf’en og have tabt halvdelen af sin værdi?

»Ja, der vil komme nye teknologispring, men elbilerne er de seneste to og et halvt år allerede blevet dobbelt så hurtige til at lade op, og de kører realistisk set 30-35 procent længere på en opladning.«

»Men de teknologiske spring vil blive mindre i de kommende år, så en ny elbil vil holde værdien bedre end en Nissan Leaf, hvor man som ejer er kommet til at betale en slags ‘first mover-afgift’ i form af et stort værditab,« siger Jan Lang.

Han påpeger, at selv om elbiler taber mere i værdi end benzin-, diesel- og pluginhybrid-biler, kan det samlet set stadig være økonomisk fornuftigt at købe en elbil.

Når man regner alle udgifter sammen til at have en bil – herunder brændstof, reparationer, værditab mv. – er det nemlig billigst at køre i elbil.

Mens det koster omkring 2,10-2,30 kroner per kørte kilometer at have en elbil, koster det omkring 3,10-3,20 kroner at køre en kilometer i en benzinbil.

Dieselbiler er en smule dyrere end benzinbilerne, mens pluginhybrider er lidt billigere pr. kørte kilometer end benzinbiler.

»Samlet set er elbilen billigst at holde kørende pr. kilometer. Det skyldes især de lave afgifter på elbiler, tilskud til strøm til opladning og billigere reparationer,« siger Jan Lang.

Han forventer, at værditabet på elbiler vil flade mere ud i de kommende år, og at det ud fra en samlet økonomisk betragtning kan være ganske fornuftigt at købe en moderne elbil.