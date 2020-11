Måske viser anden gang sig at være lykkens gang for den folkekære danser og skuespiller Silas Holst. Han har nemlig netop sat familiehjemmet i Husum i København til salg igen efter en kort pause fra boligmarkedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Villaen - som han bor i og ejer sammen med sin eksmand Johannes Nymark og moderen til deres børn Louise Mahnkopf - har med returen til markedet også fået sig en ny pris:

Denne gang er det 186 kvadratmeter store murstenshus med seks værelser til salg for 5.750.000 kroner; et nedslag på 45.000 kroner fra sidste udbudspris.

Trekløveret købte i sin tid 30’er villaen i den københavnske bydel af Holsts kollega og Vild med Dans-dommeren Britt Bendix tilbage i 2014 for lige præcis tre millioner kroner.

Og dermed er det altså måske snart farvel til seks år i nabolaget, der af mæglerbutikken Home Brønshøj, der står for salget, beskrives som et rigtigt familiekvarter.

Københavns billigste boligområde

Den nye udbudspris på danse-stjernes villa betyder, at du skal slippe lige knap 31.000 kroner for hver kvadratmeter - hvilket ifølge tal fra Boliga.dk er en del under gennemsnittet for villaerne udbudt til salg i Københavns Kommune.

Lige nu skal køberne nemlig forberede sig på i gennemsnit at give over 51.600 kroner for en villakvadratmeter i hovedstadskommunen. Det er næsten 7,75 millioner kroner for et familiehus på 150 kvadratmeter.

Men postnummeret Brønshøj, hvor multikunstnerens adresse ligger, er også Københavns billigste boligområde: Her ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på udbudte villaer i øjeblikket på omkring 44.000 kroner - hvilket er omkring 6,6 millioner kroner for en 150 kvadratmeter stor villa.

som den nye mægler Home Brønshøj beskriver som et rigtigt familiekvarter -

Det betyder også, at de fremtidige købere af Silas Holst hus kan glæde sig over at spare en del på kvadratmeterprisen i et allerede “billigt” boligområde i hovedstaden.

Se Silas Holst familievilla.