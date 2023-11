Bagerkæden Lagkagehuset har fået sig en ny administrerende direktør.

Det bliver Joachim Knudsen, der er tidligere direktør i McDonald’s Sverige og Danmark, som starter i sin nye rolle 1. januar 2024.

Det oplyser Lagkagehuset i en pressemeddelelse.

Lagkagehuset har vækstet som gær, og i dag beskæftiger man mere end 3.500 medarbejdere og råder over 140 bagerbutikker i tre lande, hvoraf 31 er i udlandet.

Fremadrettet vil det strategiske fokus være på at 'forbedre driftsresultaterne og profitabiliteten for fortsat at udvikle en førende bagerikæde, der leverer kvalitetsbagværk med fremragende service til kunder i Danmark, London og New York'.

»Vi er glade for at kunne byde Joachim Knudsen velkommen som ny direktør. Han kommer med mere end 25 års brancheerfaring og har leveret imponerende resultater hos McDonald’s. Samtidig er han en stærk og erfaren leder med et operationelt fokus, som vil passe godt ind i virksomheden i denne næste fase,« siger David Campbell, bestyrelsesformand i Danish Bake Holding, selskabet bag Lagkagehuset.

»Lagkagehuset har en stærk position i Danmark og har etableret sig i London og New York, og vi går nu ind i en ny fase, hvor vi skal fortsætte med at drive stærk organisk vækst og fokusere på forbedret profitabilitet gennem generel optimering af virksomheden. Bestyrelsen er overbevist om, at Joachim er den rette profil til Lagkagehusets næste kapitel, og vi er stolte af at have kunnet tiltrække en profil af hans kaliber.«

Det er også en glad Joachim Knudsen, som træder til.

»Jeg glæder mig til at være en del af Lagkagehusets næste skridt i deres rejse. Det er et fantastisk brand med gode lokationer i Danmark, London og New York.«

»Jeg er overbevist om, at virksomheden er godt positioneret til sin næste fase, hvor vi optimerer og forbedrer vores daglige drift. Jeg ser frem til at udvikle virksomheden yderligere i samarbejde med hele teamet.«

Siden 2019 har Jason Cotta været topchef i Lagkagehuset.

Men 27. oktober var det slut i den kapitalfondsejede koncern.

Børsen skrev tidligere på året, at Lagkagehuset har lagt op til at blive solgt.

Siden kapitalfonden Nordic Capital købte bagerkæden i 2017 for over en milliard kroner, er pengene røget ud af kassen i en lind strøm.

I løbet af ejerperioden har de skudt 400 millioner kroner ind i selskabet.

Nordic Capital har også skiftet fokuspunkter og investerer derfor i sundhed, teknologi og financial service. Derfor ville man gerne af med Lagkagehuset.

Lagkagehuset gik ud af 2022 med et trecifret millionunderskud.

I regnskabet for sidste år fremgår det, at bagerkæden tabte 216 millioner kroner.