Saxo Bank har i denne uge valgt at gøre sig til over for aktiehandlere.

Som der står på bankens hjemmeside:

'Vi har sænket priserne på tværs af de globale markeder, så du kan investere uden høje omkostninger og beholde mere af dit afkast til dig selv.'

Hos banken har man således sat priserne på aktiehandel markant ned.

Helt konkret koster den såkaldte kurtage – gebyret for at handle med en aktie – nu 10 kroner for et køb af en dansk aktie mod tidligere 14 kroner.

Hvis man vil købe en amerikansk aktie er prisen nu en dollar mod tidligere ni dollar.

Prisen for at købe EFT'er er nu tre euro mod tidligere ni euro.

Over for Finans.dk fastslår Saxo Bank-direktør Kim Fournais, at trækket er sat i værk for at blive markedsførende herhjemme.

»Det er for at understrege overfor både politikere, konkurrenter og medierne, at Saxo Bank i den grad er toptændt på at konkurrere,« siger han.

Af en oversigt på Saxo Banks hjemmeside fremgår det videre, at banken på flere parametre nu er billigere end konkurrenterne Danske Bank, Nordnet og Nordea.

Ingen af de banker vil over for Finans.dk fortælle, om der kommer et modtræk.

Saxo Bank har mere end en million kunder på verdensplan.