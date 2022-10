Lyt til artiklen

Mange er presset på elpriser.

Alligevel laver Elgiganten en ny stor satsning og åbnere flere varehuse rundt om i landet.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

I løbet af de næste seks måneder slår Elgiganten dørene op til nye varehuse i Kalundborg, Thisted og Haderslev foruden modernisering af eksisterende varehuse i Gentofte og Taastrup. Herefter følger blandt andet Grenå, Nyborg og Skive i løbet af 2023 og 2024. Nu sættes endnu flere nåle i landkortet – denne gang i Lyngby og Greve.

Administrerende direktør i Elgiganten A/S, Peder Stedal, ser frem mod de nye åbninger, der begge kommer til at ligge i veletablerede og populære storcentre:

»Vi har meget at glæde os over. Med åbning af 10 nye varehuse i løbet af de næste to år, er der nok at se til. Især med åbningerne i Lyngby Storcenter og WAVES i Greve. Begge er beliggenheder vi længe har haft i kikkerten og som vi har arbejdet fokuseret på at realisere.«

»Derfor er vi begejstrede for, at det nu er lykkedes. Som altid kommer vi til at ligge blandt en masse gode nabobutikker, vi kender i forvejen fra blandt andet Field’s, Fisketorvet og Frederiksberg Centret. Et optimalt butiksmiks til glæde for vores mange eksisterende og nye kunder.«

Det nye 2.000 kvm store varehus i Lyngby får en helt central og synlig placering i Lyngby Storcenter på første sal med facade mod Store Torv.

Elgiganten vil få 3.000 kvm i den nye del af WAVES, hvor man blandt andet også finder butikker som H&M, Søstrene Grene og Jensens Bøfhus.