SAS har tirsdag indgivet en ansøgning om en chapter 11-proces, der er en form for konkursbeskyttelse, i USA.

Men hvad betyder det egentlig helt konkret for SAS? Og hvad betyder det for selskabets passagerer?

»For SAS er det umiddelbart et positivt tiltag, men det afslører i dén grad, hvor alvorlig situationen i selskabet er, når man er nødt til at gå så langt. Det har ikke været muligt at gennemføre de forandringer, man gerne vil, frivilligt, så nu må man gøre det her,« forklarer Jacob Pedersen, analysechef i Sydbank.

Han forklarer, hvad det konkret betyder, at SAS har indgivet ansøgning om konkursbeskyttelse.

»Det betyder, at der kommer dommere og advokater ind over. Og det betyder, at man kan køre videre, uden at man bliver erklæret konkurs af en af kreditorerne. Du reparerer motoren på bussen, mens den stadigvæk kører,« forklarer Jacob Pedersen:

»Man går ind i en struktureret, retslig proces, hvor man forhandler med forskellige kreditorer om at slå en streg over gælden og forhandler med andre interessenter omkring SAS om at forbedre vilkårene. Det her er egentlig bare en proces, som skal sikre gennemførelsen af de tiltag, SAS har sat op i SAS Forward planen.«

For passagererne betyder det ikke umiddelbart det store.

Lige nu står hver anden SAS-afgang til at blive aflyst, så længe pilotstrejken, der blev indledt mandag, står på.

Og sådan vil det fortsætte.

»For passagererne er det smukke, at det ikke betyder noget. Det her har ikke nogen betydning for SAS' almindelige operation. Der er ikke nogen forandring i situationen,« forklarer Jacob Pedersen:

»Det her handler om, at SAS har lagt en plan for at redde SAS, som hedder SAS forward. Det er ikke lykkedes SAS at eksekvere på vigtige punkter i den plan. Så er man nødt til at forsøge et andet spor for at redde selskabet.«