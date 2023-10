Guld- eller diamantkort til nærmest ingen penge.

Og at få sådan et kort koster mange flykilometer. Men på grund af SAS-aktiens lave værdi, kunne man måske smyge sig uden om og få et kort i løbet af ingen tid.

Men nu har SAS lukket og slukket for den favorable mulighed. Det fremgår af en meddelelse fra flyselskabet onsdag.

SAS indførte ellers efter coronakrisen, at storaktionære kunne drage fordele ved at have mange aktier. Havde man mellem 100.000 og 1.000.000 aktier fra 30. november 2020 og et år frem, så ville man have mulighed for at modtage et Guldkort.

Har man mere end 1.000.000 aktioner, så vil man kunne modtage et Diamantkort.

Indtil onsdag kunne man nemlig i stedet for at skulle ud på henholdsvis 45 flyvninger for guldstatus og 90 flyvninger for diamantstatus, købe aktier til kurs 0,04, og dermed bruge 4.000 kroner at få et guldkort og 40.000 kroner for et diamantkort.

Det svarer til, at én flytur, der går til kortet, koster henholdsvis 88 og 444 kroner, når man køber dem gennem aktier.

Årsagen til, at SAS nu vælge at annullere den mulighed fuldstændig er, at selskabet »sandsynligvis kommer til at anmode om rekonstruktion.«

Rekonstruktionen kommer til at være i Sverige næste år, skriver SAS yderligere i meddelelsen.

SAS understreger dog, at hvis man allerede var berettiget til fordele den 30. november 2022, vil man bibeholde dem.

»Der er ingen ændringer i de fordele, der i øjeblikket er på plads, som en del af den igangværende programperiode. Det betyder, at aktionærer, der var berettiget til fordele den 30. november 2022, vil beholde deres fordele, indtil den nuværende programperiode udløber den 31. marts 2024.«