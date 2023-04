Lyt til artiklen

Onsdag morgen er SAS-aktien faldet markant.

Det er anden dag i træk, at SAS oplever et voldsomt fald på børsen.

Da børsen i København åbnede onsdag morgen, faldt aktien med mere end 37 procent, skriver Berlingske.

Tirsdag faldt aktien med 10 procent.

På Oslobørsen var SAS nede med over 9 procent, skriver norske Dagbladet.

Det sker efter, at Berlingske tirsdag kunne skrive, at flyselskabet er på vej til at blive afnoteret på fondsbørsen.

Flere centralt placerede kilder oplyste til avisen, at planerne om afnoteringen er langt fremme, og at det ville være »meget overraskende«, hvis SAS fortsat er et børsnoteret selskab i efteråret.

Ifølge Berlingske tyder det på, at det skandinaviske flyselskab fremover kun vil have to ejere:

Den danske stat og den amerikanske kapitalfond Apollo.