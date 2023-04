Lyt til artiklen

Der er ikke taget en beslutning om, at SAS skal afnoteres fra Børsen.

Det fastslår flyselskabet nu over det norske medie Dagens Næringsliv – efter at netop rygter om børsafnotering har fået SAS-aktien til at styrtdykke i de seneste dage.

»Man kan ikke vide om de investorer, der i sidste ende investerer i SAS, foretrækker et selskab, som er børsnoteret eller unoteret,« skriver Klas Landelius, investorkontakt hos SAS, i en mail til mediet.

Han fortæller videre, at flyselskabet er i gang med at hente kapital i en løbende proces.

En afnotering betyder, at selskabets aktie ikke længere kan handles på børsen.

Og her faldt SAS-aktien senest onsdag igen voldsomt: Med 29,1 procent til 0,16 kroner. Dagen inden var den faldet 12 procent.

Rygterne om en mulig afnotering af SAS er blandt andet blevet beskrevet i Berlingske tirsdag aften.

Til avisen siger unavngivne kilder, at planerne om at tage selskabet af børsen er så fremskredne, at det vil være »meget overraskende«, hvis det ikke er sket inden efteråret.

»Det er sandsynligt, at SAS ikke længere skal være et børsnoteret selskab,« har Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank, siden sagt om den eksisterende situation med store kursfald:

»Det kan efterlade de eksisterende ejere (aktionærer, red.) uden værdier overhovedet. Det gør selvfølgelig, at nogle af dem løber skrigende væk i øjeblikket.«

Tidligere har SAS-ledelsen dog meldt ud, at aktieejerne kan risikere, at deres aktier er værdiløse, når den nye kapitalrejsning er gennemført.