Efter grundigt forarbejde, samtaler med rejseselskabet Detur og bestilling af alle nødvendige forsikringer købte Sarah Mauritzen i januar en all inclusive-rejse til Egypten den 20. marts.

Hun glædede sig til ferie med sine to små døtre. Men i stedet for en hyggelig familierejse fik Sarah en elendig oplevelse og endte med at have 15.787 kroner ude at svømme.

Sarahs historie er langt fra unik. Mange tusinde danskere er lige nu fanget i præcis samme situation.

»Det har overrasket mig meget. Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden,« siger 44-årige Sarah Mauritzen om den proces, der fulgte.

Sarah Mauritzen har kæmpet for at sine penge tilbage, efter hendes rejse til Egypten blev aflyst. Selvom hun har ret til at få pengene, er der intet sket. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD

For i ugerne efter bestillingen begyndte coronavirus at fylde stadig mere i hele verden. Sarah kontaktede Detur. Her lød beskeden: ‘Bare rolig. I kommer afsted’.

Men den 11. marts lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned. Kort efter tikkede en mail ind fra Detur: Rejsen til Egypten var aflyst.

»Det var faktisk dejligt. De skrev, at vi enten kunne få et tilgodebevis eller vores penge tilbage. Jeg ville gerne refunderes. De skrev, at mine penge ville komme inden for 10 dage,« fortæller Sarah Mauritzen.

Men pengene kom ikke efter 10 dage. Så Sarah kontaktede igen Detur og spurgte, hvad der foregik.

»De forklarede så, at de ventede på rejsegarantifonden, og at alt ville blive udbetalt i slutningen af april. Der var en masse snak om samfundssind på det tidspunkt, så jeg tænkte: ‘Det er fint. De er under pres. Jeg må vente’,« siger Sarah Mauritzen.

Mens Sarah ventede, kunne hun se, hvordan rejseselskaber gik konkurs og fyrede medarbejdere.

Samtidig begyndte stadig flere rejseselskaber at erklære sig utilfredse med den måde, regeringens hjælpepakker var sat sammen på.

Ugerne gik. Sarah kom frem til slutningen af april. Der var nu gået seks uger siden aflysningen. Pengene var fortsat ikke kommet tilbage.

Sarah Mauritzen skulle have været til Egypten med sine døtre. I stedet har hun fået en langtrukken og elendig oplevelse. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD

»Jeg kunne jo godt fornemme, at det her ikke var en god udvikling, så jeg sagde direkte: ‘Nu skal jeg have mine penge’,« siger Sarah Mauritzen.

Efter mails frem og tilbage endte Detur med at skrive, at de ville sende pengene inden for en uge. Den uge er passeret for flere dage siden. Pengene er stadigvæk ikke ankommet på Sarahs konto.

Og tirsdag tog sagen så en ny drejning.

Regeringen og alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige gik ud med et forslag om, at rejseselskaber som Detur skal have lov til at give kunderne en voucher frem for deres penge tilbage. Et forslag, man ville arbejde for at få blåstemplet i EU.

»Skal man virkelig forstå det sådan, at lovgivningen skal sættes ud af kraft? Det fine ved Danmark er, at man har ordnede forhold og overholder reglerne. At man på den måde vil ændre reglerne med tilbagevirkende kraft, er overraskende for mig,« siger Sarah Mauritzen:

»Jeg føler, at jeg, sammen med en masse andre rejsekunder, låner mine penge ud til rejsebranchen, som i forvejen har fået masser af hjælp under coronakrisen. Jeg vil gerne være med til at sætte skub i Danmark og bruge mine penge, men det er svært, når de lige nu står på Deturs konto og ikke på min.«

Kort efter B.T. skrev til Detur torsdag og ridsede forløbet op, fik Sarah Mauritzen endnu en mail, hvor de lover, at pengene er på vej.

Til B.T. forklarer Detur blandt andet:

FAKTA: Få dine penge tilbage ved pakkerejser Helt grundlæggende har du ret til at få dine penge tilbage, hvis rejseselskabet aflyser din rejse. De kan tilbyde dig en voucher, men hvis du hellere vil have dine penge refunderet, skal du have dine penge tilbage. Hvis du har købt en pakkerejse og rejsebureauet går konkurs får du erstattet rejsen af rejsegarantifonden. Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver inden for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk: »Sæt en deadline overfor selskabet. Det kan for eksempel være: ‘Nu har I en uge til at udbetale pengene’.« »Du har ret til at få dine penge retur inden for syv dage for en flybillet og inden for 14 dage på en pakkerejse. Hvis du har en pakkerejse, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.«

‘Den aktuelle situation er uforudset og helt uden fortilfælde. Vi beklager naturligvis, at vi ikke kan efterleve vores normale tilbagebetalingsfrist, som er syv dage’, skriver Detur i en mail:

‘Erhvervsministeriet har henstillet til rejsebranchen og til rejsekunderne, at vi må være ekstra tålmodige og afvente, indtil der findes en afklaring på, hvilke vilkår der kommer til at gælde for rejsebranchen’.

Detur skriver herefter, at man nu afventer, om den lovgivning, Erhvervsministeriet har lagt frem, bliver godkendt i EU. Når det er afklaret, vil Detur gå i gang med at refundere kunderne.

‘Alle kunder er naturligvis sikret deres tilgodehavende,’ lyder det.