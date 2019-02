Sanne Hansen, der er kiosk- og postmedarbejder i Meny i Haderslev, blev meget overrasket, da hun onsdag ved middagstid kørte en Lotto-kupon igennem maskinen.

Samme uge havde Meny efterlyst vinderen, da man vidste at der var udtrukket en gevinst på millionær-garantien.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Vi har jo gået og holdt vejret, hver gang, vi har kørt en kupon igennem de seneste par dage. Jeg blev mindst ligeså glad og overrasket som hende over, at der var gevinst på kuponen,« fortæller Sanne Hansen.

Faktisk virkede kvinden mere chokeret end overrasket.

At der var gevinst på kuponen, betød ikke nødvendigvis, at det var milliongevinsten. Kuponens ejermand måtte en tur forbi banken først, så de kunne tjekke, hvad beløbet lød på.

Sanne Hansen besluttede at følge kvinden ned til banken, og forsøgte at berolige hende ved at sige, at det nok ikke var mere end 10.000 kroner.

Da bankdamen fortalte, at kvinden havde vundet en million, blev hun meget svimmel.

Derfor besluttede Sanne Hansen at hente sin bil og køre kvinden hjem.

Danske Spil oplever ofte, at dem der vinder store beløb går i chok - nogle sover ikke i flere dage.

Af samme årsag tilbyder spilletjenesten psykologhjælp til alle, der nye Lotto-millionærer.

Kvinden, der vandt, ønsker at være anonym.