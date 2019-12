Landets pensionsselskaber er under massivt pres, der kan få konsekvenser for deres kunder.

Danskerne lever nemlig længere og skal have udbetalt deres pensioner i flere år.

Samtidig betyder den negative rente ifølge Finans, at de investerede midler, der er placeret i sikre obligationer, ikke længere giver afkast.

Og det er altså en giftig cocktail, der blandt andet får pensionsselskabet Sampension til at reagere.

Bestyrelsen i pensionsselskabet har nemlig besluttet, at der skal skrues op for risikoen på vegne af 185.000 ud af deres 280.000 kunder.

»Afkastet på almindelige obligationer er så sølle, at selv om det er usikkert at købe aktier, er der grund til at skrue ned for obligationsandelen,« siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension til Finans.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at pensionsselskabet skal sælge obligationer for omkring 10 milliarder kroner og i stedet købe børsnoterede aktier for ni milliarder kroner og bruge den sidste milliard på alternative investeringer.

En omlægning, som Sampension forventer kan føre til et årligt merafkast på 4,5 procent eller 450 millioner kroner.

Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension, fortæller, at det har været en lang proces for pensionsselskabet at nå til beslutningen om at skrue op for kundernes risiko. Foto: Sampension/PR Vis mere Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension, fortæller, at det har været en lang proces for pensionsselskabet at nå til beslutningen om at skrue op for kundernes risiko. Foto: Sampension/PR

Finans har talt med en ekspert, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR, Jørgen Svendsen, der fortæller, at Sampension langt fra er det eneste pensionsselskab, der har gjort sig de tanker - og handlet på dem.

Noget, han mener, er en god ide, fordi obligationer giver et negativt afkast.

Eksperten peger ligeledes på, at selskaberne er nødt til at kigge på, hvad der er bedst for deres kunder.

Og det er altså at investere i aktiver, der giver et forventet positivt afkast.