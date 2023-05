Hysteri og kaos har ikke været nogen sjældenhed i forbindelse med salg af den populære drikkevare Prime, som af udenlandske Youtubere er blevet så hypet, at det er blevet et internationalt hit blandt unge forbrugere.

Også i Danmark har Prime skabt ravage, men det blev stoppet i starten af maj, da Fødevarestyrelsen forbød salget af Prime, fordi der var for meget A-vitamin og koffein i. Det problem kommer der nu en løsning på.

Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, har nemlig også bemærket den voldsomme hype og efterspørgsel på Prime og vil nu have del i festen.

Startende fra midten af juni sælger Salling Groups butikker Prime hydration, bekræfter Salling Group over for B.T.

Det bliver dog i en version, hvor koffeinen og A-vitaminen er taget ud af drikkevaren, så det holder sig inden for grænseværdierne i dansk lovgivning.

»Det ligger lige til højrebenet for os. Når vi kan se så stor efterspørgsel på produkter, som vi har set med Prime, så ser vi på, om vi kan få det på hylderne,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationsansvarlig for Salling Group:

»Der har været benspænd i forhold til Prime. Vi har måttet få tilpasset indholdet, så det overholder dansk lovgivning. Det er nu sket, og derfor glæder vi os rigtig meget til at få det på hylderne. Vi har store forventninger til Prime.«

Når A-vitamin og koffein er taget ud af produktet, er det så overhovedet stadigvæk Prime? Eller er det reduceret til bare at være et mærke?

»Det er stadigvæk det samme produkt, og det er stadigvæk et unikt produkt, som kun Prime laver. Så vi forventer, at der vil være stor efterspørgsel på det fra især yngre kunder.«

At Salling Group har store forventninger understreges af, at der vil være en begrænsning, som betyder, at man kun kan købe fire Prime-flasker ad gangen.

Prime er udviklet og ejet af de gigantiske Youtube-stjerner KSI og Logan Paul.

Sidstnævnte er kærester med den danske model Nina Agdal, som onsdag har sagt i en podcast, at Prime kommer til Danmark.

Logan Paul er en af stifterne af Prime Foto: Christian Petersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Logan Paul er en af stifterne af Prime Foto: Christian Petersen/AFP/Ritzau Scanpix

Her nævner hun Netto, Føtex, Bilka og kæden Circle K som steder, der kommer til at sælge Prime.

I podcasten siger Nina Agdal, at det kommer den 7. juni. Salling Group siger dog til B.T., at det først vil være at finde i deres butikker fra midten af juni.

Prime har blandt andet været kendt for, at det ofte er blevet solgt til eksorbitante priser, fordi efterspørgslen har været så stor.

I Netto, Føtex og Bilka bliver prisen 25 kroner stykket, oplyser Salling Group.